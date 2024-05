Ryan Gosling se declaró fan de una cadena argentina de helado

“¿Todavía existe Freddo en Argentina?”, preguntó Ryan Gosling ante una sorprendida reportera. El actor, al constatar la afirmación de la entrevistadora, agregó: “Si, siempre pienso en eso. El mejor helado”. Acompañado de su partenaire en el film “The Fall Guy”, la actriz británica Emily Blunt, que le interrogó al protagonista a que se refería con “Freddo”; el intérprete de premiadas cintas como “La La Land” y “Barbie” le explicó: “Helado”.

La respuesta de Gosling sorprendió a la periodista Cecilia Martí, que indagó sobre su viaje al país. “Fue hace mucho. No me acuerdo cuando, pero si me acuerdo de Freddo que quedo marcado en mí. Y las medialunas fueron algo…”, trató de detallar el actor. Blunt, con cierto desconcierto, lo interrumpió: “¡Así comienzas el día! ¿Qué son medialunas?”. “Es un croissant chiquito. Algo así. Pero es más dulce. Si, es para el desayuno. Y las podés pedir a las cuatro de la mañana, porque empiezan a prepararlas muy temprano a la mañana”, respondió el artista.“¿Cuánto tiempo pasaste en Argentina?”. preguntó la corresponsal de TN en Estados Unidos. “No el suficiente”, reconoció el actor. “Nunca el tiempo es suficiente”, agregó su compañera de elenco.

La prolífica carrera de Gosling lo posicionaron en un actor de alta versatilidad, desde cintas de comedia romántica (“Crazy Stupid Love”) hasta films de suspenso ("Crimen perfecto"). En la actualidad, el canadiense sigue desarrollando una labor actoral que lo mantiene en cartelera, año tras año.

Hasta ahora su última película dentro del género de acción fue " The Gray Man” (2022). Pero, el año pasado, Gosling sacó a relucir todo su carisma con "Barbie", una película que le valió una nominación al Oscar y el elogio de la crítica al personificar a Ken, la pareja de la muñeca rubia que fue interpretada por Margot Robbie.

"The Fall Guy" ("Profesión peligro") está dirigida por David Leitch y escrita por Drew Pearce, adaptando una conocida serie televisiva de la década de 1980 del mismo nombre, creada por Glen A. Larson y protagonizada por Lee Majors ("El Hombre Nuclear"). El largometraje tuvo su estreno el 1 de mayo de este año, por Universal Pictures, y ya se puede ver en los cines del país.

por R.N.