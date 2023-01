Camino al Oscar: ¿Es un film indio la gran rival de “Argentina, 1985”?

En su vigesimoctava edición, se entregaron los premios Critics Choice de la Asociación de Críticos norteamericana, a los films y series más destacados del 2022. Los galardones son un parámetro previo, junto con los Golden Globe, de las cintas que pueden ser premiadas en los Oscar 2023. La ganadora de la noche fue Everything Everywhere All at Once se quedó con 5 galardones -estaba nominada en 14 categorías- incluyendo Mejor película y Mejor dirección.

En ese aspecto, el film "Argentina, 1985", protagonizado por Ricardo Darin y Peter Lanzani, no pudo obtener el galardón del evento que se llevó a cabo el domingo. La película dirigida por Santiago Mitre perdió la pulseada contra la cinta india RRR, contra quien también compitió en los Globos de Oro, pero con resultado a favor.

Además del film argentino, el largometraje dirigido por SS. Rajamouli venció a All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica), Decision to Leave (Corea del Sur) y “Bardo, crónica de unas cuantas verdades“ (México). La cinta hindu tuvo una recaudación récord: en tan solo 6 días consiguió 88 millones de dólares, con lo que logró superar su costo de inversion. Hasta ahora, se calcula que lleva recaudados 154.817.663 dólares, en poco más de seis meses.

El título en la película significa Rise (levántate), Roar (ruge), y Revolt (revélate). Es un relato ficticio que une a dos héroes revolucionarios de la Historia de la India, Alluri Sitarama Raju y Komaram Bheem. La narración, de tres horas de duración, cuenta con un “estilo bollywood” (género cinematográfico idiosincrático indio que incluye musicales) y cierta mitología autóctona.

Un dato para tener en cuenta, es que la película protagonizada por Rama Rao Jr y Ram Charam, como Komaram Bheem y Alluri Sitarama Raju, respectivamente, no será rival del film de Darin y Lanzani en los galardones de la Academia. La nación brahmánica había decidido seleccionar a “Last Film Show” como representante a los premios Oscar 2023.

Sin embargo, algunos de los ganadores de los Crtics Choice fueron los mismos que en el evento de los Globos de Oro. Los artistas que fueron doblemente premiados en la última semana son Ke Huy Quan de Everything Everywhere All at Once, Angela Bassett de Black Panther: Wakanda Forever y Jennifer Coolidge de The White Lotus.

Por el lado de las series, esta ceremonia sirvió como reivindicación para la aclamada serie Better Call Saul, que no recibió ningún galardón en los Globos de Oro ni en los Emmy 2022, pero sí se alzó con tres Critics Choice, convirtiéndose en la más ganadora de la noche. Detrás quedaron Abbott Elementary, The White Lotus, The Bear y The Dropout, con dos premios cada una.