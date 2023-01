Witch Hunt

★★ 1/2 Una película estadounidense que se llama “Caza de Brujas” y que trata de cómo el Estado persigue a mujeres con poderes paranormales no puede salir del todo bien. Incluso si la trama fantástica y de terror tiene elementos entretenidos y no carece de imágenes memorables (tampoco tantas), se trata de una película construida para “dejar un mensaje”, es decir para ser vista de una -y solo una- manera. El agente del FBI es malo muy malo, las chicas son torturadas y capturadas de manera nazi, las mujeres son más solidarias que los hombres (nuevo cliché discriminatorio de Hollywood), la violencia siempre se justifica. De coherencia narrativa (¡T ienen poderes y no pueden evitar que las cacen!), ni hablar. Transformar lo mejor que tiene la fantasía en el Manual del AlumnE Bonaerense es quizás lo peor que nos dio el cine en los últimos años.

