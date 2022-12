Pelé y el cine: cinco películas en la vida del Rey

La reciente noticia del fallecimiento del “O Rei”,en un hospital de Sao Paulo luego de sufrir un cáncer generalizado, conmovieron en el público y en los fanáticos del futbol. A los pocos días de haber salido de su tratamiento contra el cáncer de colón, los médicos habían detectado tumores malignos en el intestino, el hígado y en un pulmón, por lo que las alarmas en torno a su salud se encendieron y un desenlace fatal era previsible.

Pelé es para muchos el mejor jugador de la historia, o uno de los mejores, pero su talento y vida no solo se ha mostrado en las canchas, sino también a través del cine. Edson Arantes do Nascimento tuvo una larga carrera de éxitos y reconocimientos, pero pocos saben los inicios humildes y las batallas personales que el brasilero tuvo que dar para alcanzar la grandeza por la cual se le reconoce hoy en día.

El referente mundial del “jogo bonito”, nacido en Três Corações del departamento de Minas Gerais, se inició deportivamente en el Santos, donde se convirtió en su alma mater. Su debut en la selección nacional de futbol de Brasil permitió establecer un récord que ningún futbolista hasta el momento pudo igualar. El brasilero ostenta el título inigualable de ser campeón mundial tres veces, en los mundiales de Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970, siendo el futbolista más joven y que más veces ha obtenido la Copa del Mundo.

El legado del mítico capitán de la selección brasilera de futbol se ha guardado en varias películas, los cuales se pueden disfrutar para entender la verdad detrás de la leyenda. En 2021, los realizadores británicos, David Tryhorn y Ben Nicholas estrenaron en Netflix su documental “Pelé”, donde el mismo campeón cuenta su historia. En el este último testimonial, se puede observar un repaso de su carrera profesional, con imágenes totalmente inéditas de sus recordados momentos, y grabaciones de su actualidad más reciente.

Sin embargo, hace bastante tiempo que los largometrajes documentales dedicados al “Rey del futbol” estuvieron en diferentes pantallas. Las realizaciones “Pelé Eterno” (2004) y “Pelé the Last Show: The Film” (2018) utilizan diversas entrevistas a familiares, excompañeros de equipo y personalidades del deporte para reconstruir la figura del legendario "Perla Negra" y las memorias de su último partido.

Por fuera del terreno los documentales y el material de archivo, la biopic “Pelé: el nacimiento de una leyenda” revive la historia personal de la estrella del balón, desde su juventud, siendo interpretado por el actor Kevin de Paula. El relato, que se puede disfrutar en Amazon Prime, se enfoca en sus inicios en el deporte, sus primeras conquistas en el futbol y como su talento ayudó a la selección de Brasil a ganar su primer mundial en 1958.

Finalmente, no se puede pasar por alto la interpretación del veterano deportista en la película “Escape a la victoria” ("Victory") de John Huston, junto a Sylvester Stallone, Michael Caine y Max Von Sydow. En una increíble aventura, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, donde los prisioneros de un campo de concentración nazi se deciden su destino con un partido de fútbol. La clásica cinta, estrenada en 1981, se puede disfrutar en distintas plataformas streaming.

Pero ese no fue su única participación en la pantalla, casi como un bonus track, al año siguiente forma parte del elenco de “Once más uno” (“A minor miracle”). El telefilm dirigido por Terrell Tannen, protagonizado por Peter Fox y el cineasta John Huston (el mismo realizador de Escape a la victoria), cuenta la historia de un orfanato californiano que debe evitar el cierre organizando un partido de futbol, con la aparición y ayuda sorpresiva del astro brasilero.