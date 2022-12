Pornomelancolía

★★★★ Sinopsis simple: un hombre joven que trabaja en una fábrica es también sex-influencer, actor porno gay, y un tipo que esconde (el título de la película es suficientemente explícito) una tristeza y una melancolía al borde de la depresión. El espectador puede creer que es “una película más”, pero tiene muchas, muchísimas capas. Es un documental (porque el personaje existe, actúa con su propio nombre, realmente tiene redes sociales de sexo, etcétera) pero es una ficción (cuando se rueda la versión porno gay de la Revolución Mexicana y la cámara hace su backstage, no sabemos realmente si se está filmando otra película o si estamos ante una herramienta ficticia). No sabemos nada, pero sabemos algo y el “porno” es la clave. En el porno, al momento del sexo todo debe de ser hiperreal aunque el entorno (“llegó el plomero y no puedo pagarle”, digamos) sea un cuentito para llegar al viejo uno-dos. En el acto desnudo los cuerpos desnudos son verdad absoluta. El porno, pues, en este film notable, es una clave de mirada para otra cosa: ¿cuánto podemos creerle a las imágenes? ¿Cómo puede vivirse o sobrevivirse un mundo que cada vez tiende más al artificio? La melancolía de Lalo es justamente esa: la imposibilidad de que la emoción real haga catarsis mientras debe dedicarse a interpretar fantasías. Hay algo de revés del cine (el cine mismo) en todo esto que vale la pena pensar.

Galería de imágenes