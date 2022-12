Se viene una Barbie empoderada y feminista

Greta Gerwig, directora de "Lady Bird" y "Mujercitas", será la realizadora de este largometraje que ya ha comenzado su rodaje y cuenta con la actriz australiana Margot Robbie y el actor canadiense Ryan Gosling como sus protagonistas. Según la productora del proyecto, el guion ha vuelto a escribirse desde cero y el film tiene fecha de estreno para el 23 de julio del 2023.

“¡Viene con un montón de accesorios! Y gran cantidad de conexiones nostálgicas. Con ello también existen muchas formas de abordar la historia. La gente escucha Barbie y cree que sabe lo que va a ser la película. Luego escuchan que es Greta Gerwig la que escribe y dirige y es cuando piensan que igual no será lo que podría parecer en un primer momento”, aclara Margot Robbie en una entrevista a la revista Vogue.

La película sobre la famosa muñeca es una de las propuestas más complicadas de producir por diferentes motivos. Anunciada hace ocho años, en 2014, ha sufrido innumerables cambios en su dirección y en su protagonista. La productora Jenny Bicks, guionista de "Sex and the City", fue la primera en llevar a cabo el proyecto, dirigido por Diablo Cody, con la comediante Amy Schumer como protagonista. Más adelante, con el alejamiento de Schumer, la actriz británica Anne Hathaway se postuló para el rol principal. Sin embargo, el film quedó en stand by hasta la actualidad.

Los detalles de la historia son, por el momento, confidenciales. Por otro lado, la breve sinopsis que se conoce desde hace varios años sigue estando en vigencia: una muñeca Barbie es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta y se embarca después en una aventura, en el mundo real, manteniendo una visión empoderada y feminista.

Ryan Gosling será el encargado de dar vida a Ken, el eterno novio de Barbie. Tras varios meses de especulaciones el actor acepto tomar el papel, Según el crítico de cine Kyle Buchanan de The New York Times: “No solo Robbie será Barbie. Junto a ella, Hari Nef y Kate McKinnon tomarán el papel de la muñeca. Y no solo Gosling será Ken. Al actor se unen Simu Liu y Ncuti Gatwa en el mismo papel. Es decir, el universo que planea Greta Gerwig no se adscribe a los cánones de belleza tan discutidos de los primeros años de este juguete”.

El guion estuvo a cargo de la misma cineasta, en colaboración con el escritor Noah Baumbach. La pareja es responsable del film "Mistress America" (2015), lo que hace pensar en una futura Barbie con una fuerte personalidad femenina y empoderada. Gerwig se ha transformado en una de las mujeres favoritas de la industria de Hollywood y su aproximación, tan particular a los relatos que decide contar, despierta todavía más curiosidad.