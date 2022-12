Hasta los huesos

★★★★ Hay muchos ecos en esta película: Los asesinos de la Luna de Miel, Badlands, Déjame entrar y otras. Road movies las primeras dos en las que dos enamorados asesinos recorren los EE.UU. profundos. La tercera es la historia de amor de una vampiro y un adolescente. En este caso, el “vampirismo” es canibalismo. La película es una historia de amor, sí, y una historia de horror, también, lograda en ambos campos. Lo interesante es la idea de una sociedad que se come a sí misma, que devora a sus hijos o los convierte en devoradores. Es cierto que esa metáfora es también lo primero que nos llega y, si lo pensamos un poco, no deja de ser trivial. Pero al mismo tiempo, hay otra cosa: la propia ficción y sus reglas, que funcionan en un universo que parece carecer de ley y de sociedad (esos pueblos, esos campos parece el resto de una civilización tras el fin del mundo) cobran una entidad alucinatoria propia. Olvidamos el simbolismo, la alegoría y la metáfora para concentrarnos exclusivamente en lo que le sucede a esas criaturas. No deja de ser interesante, de paso, el regreso de esas películas en las que nuestra empatía -o simpatía- se vuelva hacia los criminales, siempre marginados y desesperados que solo viven de acuerdo con sus propias reglas. Guadagnino, gran retratista de la juventud contemporánea, logra algo raro: un film original y “setentista” en el mejor (y más cinéfilo) sentido del término.

