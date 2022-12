James Bond: quienes son los candidatos a ser el nuevo 007

La confirmación del retiro del inglés Daniel Craig como el afamado agente británico 007, ha iniciado la carrera para decidir quién será elegido como el próximo James Bond. El proyecto fílmico del espía ni siquiera entrará en producción hasta mediados del 2023, por lo que podría pasar mucho tiempo hasta que sepamos quién asumirá el papel del personaje icónico de Ian Fleming.

Entre las especulaciones, se estima que el nuevo espía será mucho más aggiornado. Una línea que siempre cuido el personaje en su perfil, desde el estilo de Sean Connery, en la década del 60, hasta el toque noventoso de Pierce Brosnan. Por supuesto, la próxima película de Bond podría dejar de lado la línea de tiempo establecida en sus últimos films, y tener lugar en un universo alternativo por completo.

Sin embargo, los productores Bárbara Broccoli y Michael Wilson han confirmado algunos indicios en la elección del nuevo actor que llevara el esmoquin. El próximo Bond debe ser interpretado por un británico, debe ser lo suficientemente joven como para poder continuar en el cargo durante al menos 15 años, y será exclusivamente un hombre. Más allá de las estimaciones, el criterio más importante es si el intérprete puede aportar el encanto necesario para asumir el rol del agente secreto. La revista Variety señaló algunos posibles candidatos con bastantes probabilidades.

Henry Cavill

El favorito en las apuestas es el último intérprete de Superman en el Universo Extendido de DC. El alejamiento de Cavill, anunciado por el flamante desarrollador de la franquicia DCU, James Gunn, lo posiciona al actor británico como un factible 007. En su basta trayectoria cinematográfica, el ex kriptoniano conoce bien la acción como protagonista en la serie "The Witcher" de Netflix. Además, Cavill tiene una buena apariencia para respaldar la elección. Sin embargo, puede ser demasiado conocido por lucir la capa roja como para asumir otro papel tan popular.

Tom Hardy

El actor londinense llevo a cabo desafíos físicos e interpretativos en films como de “Warrior”, “The Revenant” y “Mad Max: Fury Road”. Por supuesto, tuvo su acercamiento al mundo de los superhéroes al asumir el rol de Bane en “The Dark Knight Rises”,y de Venom en la saga de Marvel. Sus habilidades de jiu-jitsu de la vida real, le dan a Hardy un plus. Sin embargo, con 45 años en su haber, puede ser una elección acotada en la saga del espía.

Andrew Garfield

Otro superhéroe icónico más, la estrella de Andrew Garfield ha seguido ascendiendo desde su papel revelación como Spider-Man en el universo comiquero de la editorial Marvel. Versátil, carismático y empático, son algunas fortalezas del actor británico-estadounidense. De hecho, su experiencia como actor clásico, formado en la Royal Central School of Speech and Drama, podría aportar un cierto estilo de interpretación dramática al personaje “con licencia para matar”, que a veces se pierde en todas las secuencias de acción.

Jamie Dornan

Después de dos papeles alabados por la crítica en “Belfast” y “Barb and Star Go to Vista Del Mar”, Dornan ha demostrado que es capaz de cautivar a la audiencia, especialmente en papeles intensos como la serie de televisión irlandesa “The Fall”. El protagonista de “Cincuenta sombras de Grey”, de origen irlandés, tiene serias chances de pertenecer a una franquicia completamente nueva que juega con sus habilidades particulares de seducción y encanto.

James Norton

El sociópata brutal de “Happy Valley” y vicario borracho en “Grantchester”, dispone de un perfil actoral con dimensiones más oscuras que el resto de los candidatos. Criado en North Yorkshire, el hombre de 37 años se encuentra justo en el rango de edad del Bond ideal.

James Norton comenzó en la escuela de teología y se dedicó al budismo antes de dedicarse a la actuación a tiempo completo, lo que podría ayudarlo a darle una dimensión conmovedora al agente del esmoquin. Para su papel en la miniserie “McMafia”, aprendió artes marciales y habla ruso, todas habilidades excelentes para el próximo James Bond.