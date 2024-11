Cometierra: el libro de la polémica se convirtió en el más vendido de la semana

En redes sociales se originó una controversia en torno a algunas novelas de presunto contenido sexual que el gobierno bonaerense de Axel Kicillof repartió en escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional cuestionó a la administración provincial por ese tema, mientras que los funcionarios de La Plata defendieron el programa educativo implementado.

“Los libros se reparten en la escuela secundaria y para adultos del ámbito público, en bibliotecas populares y municipales. Hoy, en las escuelas, hay 122 libros que antes no estaban. No son libros de lectura obligatoria y no es un libro para cada alumno. Hay un ejemplar por escuela y se trabaja en el contexto del aula”, detalló Pablo Urquiza, secretario de Educación bonaerense a los medios. En el portal periodístico Chequeado, el funcionario negó que el libro este vinculado a la enseñanza de la ESI.

El programa “Identidades Bonaerenses”es una colección lanzada en 2023 que reúne diversas obras literarias que se identifican con el territorio y la identidad cultural de la provincia. Hace semanas, el usuario Tipito enojado, en su canal streaming, y otros medios vinculados a redes sociales, principalmente X, cuestionaron la difusión de algunos de estos libros en escuelas. En particular, la novela "Cometierra", escrita por Dolores Reyes.

Elegida por el diario The New York Times, en 2019, como uno de los libros del año, la novela de Reyes fue centro de las críticas por parte de funcionarios y militantes de La Libertad Avanza. "Cometierra" aparece dentro de la temática “Conurbano + Gran La Plata” del Programa, que refiere a las vidas de las personas de esa región, sus historias, sus relaciones y su identidad. El ministerio la define como una novela “que trabaja la violencia de género, el terror y la ausencia”.

“Yo quería contar la historia desde una lengua particular, que se reconozca en cualquier parte del libro. La voz de pibes y pibas del conurbano supergolpeados, con la violencia de género como algo casi omnipresente. Pibes y pibas enojados, retraídos, que hablan poco y tienen contestaciones brutales”, explicó Reyes en una entrevista con Página 12.

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su cuenta de la red social X, expresó: “Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Kicillof les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse. ¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños! ¡¡Con los chicos NO!!”.



La respuesta del gobernador, por el mismo canal, se dio este domingo. “Qué mejor que un domingo de lluvia para leer buena literatura argentina. Sin censura”, posteó Kicillof junto con una imagen en la que se lo ve leyendo el libro "Cometierra", y en una mesa, junto a él, se pueden ver otros libros que forman parte de este Programa.

Casi de manera anecdótica, el escándalo que rodea a la novela de Dolores Reyes terminó posicionándolo en el puesto número uno de ventas, quitándole el primer lugar a “La vegetariana” de la flamante ganadora del Premio Nobel de Literatura, la surcoreana Han Kang, según el listado dado a conocer por la librería Cúspide. Un hecho curioso que supero las expectativas de todos los actores de la polémica.

Finalmente, la Fundación Natalio Morelli, dedicada a la defensa del “bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes”, presentó una denuncia penal contra el funcionario de educación bonaerense Alberto Sileoni en la Justicia de La Plata. La denuncia es por los delitos de corrupción de menores, difusión de material pornográfico a menores y abuso de autoridad, “así como por la violación de la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”.