**** Cerca del final de la genial “Palombella Rossa”, el mundo se para para mirar en un televisor chiquito el final de “Doctor Zhivago”. Gran producción que afianzó la carrera de Shariff, narra la terrible historia llena de desgracias de un médico separado de su familia por la Revolución y la Guerra, casado con quien quiere pero no ama, enamorado de quien lo ama pero no puede, atravesado por toda crisis y todo terremoto en Rusia primero y en la URSS, después. Película solo posible después de la defenestración de los crímenes del estalinismo (de paso, ¿notaron la tendencia actual a reivindicar a Stalin?), no solo es para derramar ríos de lágrimas sino para ver ese otro gran tema del melo: la vida cotidiana atravesada por los azares indiferentes de la Historia. Tema de una actualidad absoluta.

Galería de imágenes