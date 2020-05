The Inmigrant

****1/2 La carrera de James Gray, uno de los últimos representantes del gran clasicismo de Hollywood en la cinematografía actual, puede llevar a engaño. Sus películas son tratadas como “obras de autor” e “independientes” (lo son), pero es un devoto de los grandes géneros, del artificio que permite ver mejor la verdad tras la ficción. Se nota en “Los dueños de la noche", se nota en Two Lovers, se nota en Ad Astra, por mencionar filmes de géneros muy disímiles. La inmigrante es el cuento de la mujer engañada (gran Marion Cotillard) llevada a una ciudad americana para ser prostituida, y el triángulo amoroso mujer-proxeneta-verdadero amor. Gray no solo tiene la sensibilidad de Hollywood sino que, en este cuento digno del tango, también muestra cómo expresar la pasión y sus imposibilidades. No, claro que no se estrenó en cines. Qué esperaba.

