La Gomera 1

****1/2 Esperemos que, en el futuro –y si el cine sigue existiendo–, se hagan retrospectivas completas de Corneliu Porumboiu, un realizador sobre todo inteligente. Desde sus retratos llenos de humor con sordina de la sociedad post Ceaucescu hasta este film donde, sin dejar de lado la precisión narrativa (no hay ni un diálogo ni una imagen innecesaria en sus películas), entra de lleno al género. Es un noir sobre policía cansado tras un botín en una isla de Canarias (“La Gomera” del título) donde pasan millones de cosas, el argumento pega virajes inesperados –pero coherentes– y transmite, como el final de “El tesoro”, la felicidad de la ficción (no por nada en cierto momento los personajes ven “Más corazón que odio” en una cinemateca). “La Gomera” es vertiginosa pero no confusa, distinción clave que separa a los cineastas de los filmapelículas a reglamento en el mundo que nos toca.

