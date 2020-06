***1/2 La idea de que una niña inocente sea en realidad una asesina cruel es, por cierto, perturbadora. Sobre esa situación se realizó un clásico menor del cine de terror en los 50 cuya remake es este telefilme dirigido por el también actor Rob Lowe. Hay un padre que trata de consolar a su hija pequeña respecto de la muerte de una compañera de clase, y luego hay indicios y sospechas de que la niña no es precisamente inocente, y no solo respecto de esa muerte. Lo interesante es el planteo doble de que el mal puede estar en cualquier parte y cómo funciona ese mecanismo de negación respecto de lo que consideramos imposible, la gran ventaja del diablo. La mala semilla es un thriller paranoico contado –por suerte– con poca creatividad gráfica y un muy preciso manejo de actores y emociones. Apunta al miedo y no al susto, lo que implica crear un recuerdo. No es poco.

