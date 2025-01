Volvemos al Fondo: ¿para qué?

Viendo como se encaminaron la totalidad de las medidas tomadas desde diciembre 2023 a hoy de este plan financiero, el FMI ya sabía en el mes de julio 2024 que posterior a la reunión de primavera del 21/03/22025 iba a tener que mandar fondos frescos al BCRA cerca de U$S 6.5/7 MM porque poseían datos que a esa fecha nuestro país iba a ser inviable por no acumular reservas internacionales.

Consecuencia de la hiper recesión/depresión económica autogenerada por el actual gobierno colocando (como SIEMPRE) en el carácter de variable de ajuste los “ingresos” de la población –salarios, niveles de facturación y jubilaciones- como ya había ocurrido en el período 2016-2019 justamente con el mismo Ministro de Economía actual como Presidente del BCRA y/o Secretario de Finanzas cuando tuvimos inflación acumulada de 300% y los salarios registrados aumentaron 150%.

Solo que esta vez en 13 meses, de diciembre 2023 a diciembre 2024, la devaluación total (sumatoria de megadevaluación más microdevaluaciones) fue exactamente a la inflación, por lo cual el pase a precios fue al mismo instante de realizarlas, mientras que los salarios registrados subieron solo un 40% de esa inflación a costa de un SACRIFICIO INUTIL para el pueblo y hambrear sin necesidad a toda la población de clase media hacia abajo.

Ya que si observamos el Informe de distribución de ingresos del 19/12/2024 del INdEC y lo interpolamos con los datos de la CBT de diciembre 2024 ($ 1.001.000) obtenemos que el 93% de la población no llega a esos ingresos, o lo que sería igual el 93% de la población sería pobre. Situación que hoy en américa solo tiene Venezuela, por lo cual el actual gobierno en 13 meses depositó a nuestra Patria en Venezuela y no los “chorros” que ellos venían a liberar a la población que dejaron 42% de pobres.

Igual los seguidores más acérrimos de este gobierno cuando se le brindan datos certeros optan por la agresión verbal que no son capaces de sostener, exactamente igual que su prócer enquistado en le primera magistratura, y cuando más temprano que tarde se encuentren con las hormas de sus zapatos en la calle no van a saber como responder y van a correr o buscar que alguien los proteja como hace su mismo número 1 históricamente.

Pero volviendo al tema del FMI, se debe firmar un nuevo acuerdo ya que los acuerdos de 2018 están plenamente cerrados desde que Martín Guzmán cerró el plan de facilidades extendidas y forma de pago en 2021. Ese nuevo acuerdo debe ser aprobado por el Board del FMI, y la primera reunión de aquí en adelante es el 21/03/2025. Requisitos indispensables que colocarán y después ver cuánto otorgan:1. Igualar la devaluación (28%) ocurrida desde el 15/12/2023 con la inflación/IPC acumulada (140%) al momento del nuevo préstamo; o sea, volver a devaluar cerca del 100% lo que implica corrimiento a precios inmediato-inflación instantánea superior a 2 dígitos. 2. Que no se encuentre el Ministro ya que recuerdan los descalabros que hizo y hoy sigue haciendo con los recursos (ej: el REPO de U$S 1MM del 10/1 pasado ya es historia) 3. Dejar flotar el tipo de cambio, lo cual no brinda ningún techo posible porque seguiríamos con reservas netas nagativas.