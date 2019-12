Moli Accesorios: mandalas y piezas realizadas con polímeros

Siempre le intereso todo lo relacionado al arte, hizo muchísimas cosas a lo largo de su vida, pero un día sintió la necesidad de crear algo que fuera único, distinto a lo que ya existía, así creo MOLI su marca propia de accesorios.

¿Cuál fue tu inspiración para desarrollar la marca?

Cuando nació mi primera hija empecé a trabajar la porcelana fría, me encantaba la posibilidad de crear objetos con las manos, moldearlos y darles vida. En uno de mis viajes a Nueva York, entré a una artística reconocida y buscando distintas opciones, descubrí los polímeros. Me enamoré... y empecé a experimentar para unirlos con mi pasión por los mandalas y los accesorios.

Así nació este emprendimiento, como un hobby. Al principio Diseñaba collares simples y se los mostraba a mi círculo más íntimo, quienes me incentivaron a publicarlos en las redes. Realmente la respuesta fue súper positiva, y mis diseños poco a poco comenzaron a viajar a todo el país.

¿Cuáles son las tendencias de tus diseños para este verano?

Mucho color!!!...paletas intensas y alegres. Se viene mucho el amarillo, el fucsia, el azul y el salmón. La mezcla de Texturas combinadas y mándalas como protagonistas de todo look. Los collares trenzados y los maxi mándalas fueron furor la temporada pasada, creo que en esta también serán “los protagonistas

¿Qué proyectos tienen pensados a futuro?

El emprendimiento está creciendo poco a poco, aún me cuesta proyectar a futuro. Estoy sorprendida con la repercusión que tuvo y todo lo que generó la marca. Es algo que me hace inmensamente felíz y me inspira a seguir creando. Me encantaría poder abrir un espacio propio, donde resida la exclusividad de los diseños y todas puedan acceder a los productos, probárselos y elegir el modelo que mejor se adapte a su estilo.

Conoce más ingresando en www.moliaccesorios.mitiendanube.com o en su perfil de Instagram y Facebook.