"Ingrid Rivera: La Coach Detrás del Éxito de Empresarios y Ejecutivos Globales"

Ingrid Rivera: Un legado de transformación personal y profesional.

En vísperas de cumplir 30 años de experiencia como Psicóloga, Ingrid ha trascendido más allá de los títulos para convertirse en una fuerza transformadora del liderazgo y el desarrollo personal, no solo en su país de origen, sino en el mundo entero. Licenciada en Psicología, coach profesional y mastercoach, ha logrado resultados tangibles y sostenidos, posicionándose como una de las figuras más influyentes en la evolución de líderes y organizaciones.

Desde muy joven, demostró una capacidad innata para inspirar y guiar a personas de distintos ámbitos, desde artistas hasta líderes del entretenimiento. Sin embargo, fue en el ámbito empresarial donde dejó su huella más profunda, ayudando a equipos a crear productos innovadores y a conquistar mercados internacionales. Con una visión estratégica, desafió convenciones, entrenando a profesionales para que sus ideas no solo sean exitosas localmente, sino que compitan a nivel mundial.

Su impacto no se limita al mundo de los negocios. Ha trabajado con atletas de alto rendimiento, entre ellos olímpicos y paralímpicos, demostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a distintos contextos. Su papel como mentora en el equipo de hockey femenino más reconocido de su país, y su incursión en el automovilismo entrenando a pilotos para competencias internacionales, confirman que no hay desafío que no pueda enfrentar.

A nivel global, ha sido reconocida como una de las mujeres que están transformando el mundo a través de su profesión. Su trabajo ha sido destacado por organismos internacionales y ha colaborado con instituciones de renombre mundial. En 2020, su libro sobre el coraje y el liderazgo alcanzó la categoría de bestseller, reafirmando su influencia en el ámbito del desarrollo personal y profesional.

Más allá de las redes sociales, prefiere estar en el campo de acción, dedicando su tiempo a sus clientes y equipos. Su enfoque en el desarrollo de competencias emocionales ha permitido que más de 10,000 personas alcancen un liderazgo extraordinario en sus vidas personales y profesionales. Con 113 ediciones de su programa de liderazgo, que realiza en su consultora, más de 200 programas in company y docente universitaria desde 1996 al 2020 en carreras de grado y luego de posgrado, ha dejado una huella indeleble en todos aquellos que buscan evolucionar.

Hoy, ella se ha consolidado como la clave que muchas empresas y líderes buscan para liberar su máximo potencial. Su capacidad para conectar, inspirar y empoderar la convierte en un faro de transformación en un mundo que demanda, más que nunca, líderes con visión, coraje y determinación.

Agradecida a sus dos grandes maestros, sus padres, Luis Fernando Rivera y Solvejg Ingrid Bernsdorff, quienes para ella fueron su guía como persona y como profesional acompañándola en todos su desafíos.

Datos de contacto:

Linkedin Ingrid Rivera

Facebook Ingrid Rivera

Instagram Ingridgrivera

Mail: [email protected]

WhatsApp de la consultora: +54 1136283129

por CEDOC