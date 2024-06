Las Constelaciones Familiares Cuánticas (Continuación)

Hoy hablaremos de la segunda ley: “la pertenencia”. Todos tienen el mismo derecho a pertenecer al sistema del que forman o formaron parte. El primer sistema al que pertenecemos es nuestra familia, tomamos la vida de nuestros padres y entramos en conexión con el resto de la familia: hermanos, tíos, abuelos, primos, etc. A medida que crecemos, vamos formando parte de otros sistemas: compañeros de colegio, trabajo, vecinos. Y a medida que tomamos conciencia, vemos que hay más sistemas de los que formamos parte: país, grupo político, tipo de profesión u oficio, raza, nacionalidad, religión; si seguimos aumentando nuestra conciencia llegaremos a darnos cuenta que un sistema mucho más grande no abarca a todos los humanos, animales y plantas.

Cuando una persona rechaza a otra y considera que no debería formar parte del grupo o ni siquiera debería existir, el sistema del que forman parte ambos, generará un movimiento que hará notar que esta ley no fue respetada. Y mostrará dicha exclusión a través de síntomas, conductas o situaciones en la persona que está rechazando o en los descendientes de la misma. Si alguien expresa “yo no tengo padre”, ya sea porque nunca lo conoció, o porque hay odio y resentimiento hacia esa persona, o porque hubo abandono, u otra razón, esto muestra un ejemplo de transgresión de la ley de pertenencia.

Queremos citar la película Coco de Disney para que se entienda mejor. Observen que Miguel tiene una pasión inexplicable por la música, mientras que en su familia estaba prohibida. Todo comenzó cuando el tatarabuelo de Miguel abandonó a su esposa por la música y muere. La esposa, tatarabuela de Miguel, sintió dolor y decide borrar los recuerdos y todo lo referente a él, incluyendo la música y nunca más se volvió a hablar de ello. Como pueden ver, el sistema manifestó esta falta de inclusión, sobre un descendiente (Miguel) con un amor inexplicable y de manera inconsciente por la música, siguiendo los pasos del tatarabuelo no reconocido.

Esto se puede aplicar sobre cualquier hecho de no inclusión, y un descendiente será elegido por el sistema para ver lo que hay que integrar. La buena noticia es que lo podés constelar para que tu vida mejore en cada ámbito y también te dará más sabiduría y entendimiento. ¡Constélate con nosotros, te esperamos!

