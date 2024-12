Laura Vigliarolo. Autoexigencia en rehabilitación. La historia es otra.

Quizás no te has dado cuenta aún, pero hay muchas personas que te admiran profundamente. Pareces caminar con seguridad, derramando energía, como si nada te detuviera, como si pudieras con todo. Eres una mujer con múltiples intereses, siempre enfocada en tus objetivos y alcanzando resultados excelentes. Pareciera que todo fluye con facilidad, como si nada te resultara difícil.

Esa actitud tuya es lo que te hace inspiradora, un verdadero modelo a seguir. Te ven como alguien capaz, fuerte, exitosa. Tu determinación y disciplina son notables y te lo hacen saber.

Aquí entre nosotras, hay un sabor dulzón para tus oídos en esas palabras aduladoras, porque te hacen sentir respetada y de alguna manera te llevan a seguir adelante para sostener esa imagen.

Pero por dentro, la historia es otra. Lo que los demás ven, tú lo percibes de forma distinta. Mientras todos destacan tu eficiencia, tú te sientes lejos de eso. En tu fuero interno, la sensación de insuficiencia te acompaña más de lo que quisieras admitir. Quizás sientas que no eres lo suficientemente buena, que hay algo que no logras alcanzar, aunque los resultados que no sabes reconocer, hablen por sí mismos.

Es normal que te surjan dudas, miedos e inseguridades. Todos los seres humanos los enfrentamos, incluso aquellos que parecen tener todo bajo control. La diferencia es que, en tu caso, traen más autoexigencia y un sentimiento de culpa y vergüenza te invade al sentir que nunca alcanzas las expectativas. Te preguntas si realmente has hecho todo lo que “deberías” haber hecho.

Es tan importante que revises tus pensamientos, esas ideas que parecen estar grabadas a fuego en tu mente y que dirigen tu comportamiento. No eres tus logros, o dicho de otro modo, tus logros no te definen. Las cosas que consigues no determinan tu valía.

Tu brillo está en aceptarte humana y vulnerable, alguien que no siempre tiene todas las respuestas, alguien que comete errores como cualquier mortal. Porque, a pesar de tus dudas o fallas, sigues adelante, sigues buscando, sigues creciendo.

Tu capacidad de superarte día a día, es lo que realmente te hace admirable.

Relájate, permítete ser quien eres, es allí donde reside tu verdadera grandeza.

Te aseguro que hay otra manera de vivir.

