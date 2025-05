Liderar con miedo es negociar contra vos mismo

"Rodrigo, si no controlo todo, todo se desmadra."

Esa frase me la dijeron más de una vez en los últimos años.

Y cada vez que la escucho, confirmo algo:

Muchos líderes no están liderando. Están sobreviviendo.

X Control no es liderazgo.

X Presionar no es negociar.

X Saber todo no es confiar.

Y mientras más intentás controlar… menos espacio dejás para que tu equipo crezca, para que tu cliente confíe, para que las ideas fluyan.

La verdad incómoda es que liderar bien requiere negociar con madurez. Y eso implica una dosis enorme de empatía, silencio estratégico y tolerancia a la incertidumbre.

Pero claro, eso no se enseña en PowerPoints.

Por eso en la Academia Gamifica, no damos charlas.

Entrenamos. Jugamos en serio. Negociamos con método.

Y desafiamos a cada líder a soltar el “todo bajo control” para abrazar el liderazgo de verdad.

Tres tácticas que cambiaron el juego para muchos:

1. Preguntá, no impongas.

En vez de: “Esto hay que hacerlo así”, decí:

“¿Qué obstáculos ves para que esto funcione?”

2. Valorá el NO.

Un “no” no es fracaso. Es el inicio de una negociación real.

Respondé: “¿Qué necesitaríamos ajustar?”

3. Avanzá con microacuerdos.

No quieras todo ya. Lográ pequeños sí.

Cada paso construye más que una gran orden.

Si sentís que tu equipo no responde, quizá no sea un problema de actitud… sino de espacio.

Porque nadie da lo mejor de sí cuando se siente vigilado.

Porque no se lidera con miedo, se lidera con confianza.

Y si te parece difícil… es porque lo es.

Pero te aseguro algo: una vez que aprendés a liderar desde la estrategia, el respeto y el acuerdo… no hay vuelta atrás.

Rodrigo Borgia

Creador de Academia Gamifica.

Entrena líderes que no quieren apretar más… quieren conectar mejor.

Con LEGO®, con IA, con humanidad.

