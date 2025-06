La forma en que nos alimentamos está totalmente atravesada por nuestras emociones, creencias, vínculos, y momentos de la vida. No comemos solo por hambre fisiológica, muchas veces comemos para calmar, tapar o sostener algo que no sabemos cómo gestionar, es por eso que es necesario ver a las personas en su complejidad, entendiendo que el alimento no es solo lo que comemos, sino también lo que sentimos, pensamos y compartimos.

Muchas personas llegan a mí con una larga historia de dietas, frustraciones y dolor, a veces sintiendo culpa por lo que comen, perdiéndose en exigencias estéticas o mensajes contradictorios, buscando respuestas rápidas a síntomas que llevan tiempo gestándose. En ese contexto, mi tarea es generar un espacio de escucha y contención, acompañando a cada persona de manera integral, trabajando juntos para soltar mandatos, y reconectar con señales internas de hambre, saciedad, el placer y el descanso.

La alimentación consciente invita a comer de una manera presente, sin juicio, en el aquí y ahora. Nos ayuda a conectar, prestar atención y darnos cuenta cómo comemos y qué nos impulsa a comer. No se trata de seguir reglas sino de cultivar una escucha interna que te guíe con amabilidad y sin presiones, entendiendo nuestros propios ritmos, necesidades y desequilibrios.

En cada sesión o retiro busco que cada ser encuentre su naturaleza única. Acompañar desde el respeto y la compasión es ver al otro en su totalidad, sin querer cambiarlo rápidamente. Lo importante es generar un espacio seguro donde pueda escucharse, sanar su vínculo con la comida y recuperar la confianza en sí mismo. Ese para mi es el único camino posible, la verdadera transformación nace del amor, no del juicio.

El cuerpo, siempre está dispuesto a hablar, solo necesita ser escuchado, aprendiendo a confiar en él y reconocer qué necesita, sin imponer lo que “debería ser”.

Mariela Cavagnaro / Instagram: @mariela_cavagnaro

Nutricionista Mat.325, Coach Psicológico Integral, Lic. En Alimentación Consciente y Ayurveda

por CEDOC