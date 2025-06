El diseño como experiencia sensorial y vital

¿Cómo surge Bambú Design?

Mi camino profesional comenzó lejos del diseño, en el ámbito de la salud. Me formé en actividad física, medicina del deporte y trabajé acompañando cuerpos y emociones en movimiento. Fue en ese recorrido donde descubrí algo significativo: el entorno en el que vivimos tiene un profundo impacto en cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo nos vinculamos. Ese hallazgo fue el punto de partida que me llevó a transformar mi carrera. Descubrí que, a través del diseño, también podía generar espacios que promuevan el bienestar, potencien experiencias y acompañen los procesos vitales de las personas.

¿De qué manera podés cuidar con este emprendimiento?

Desde Bambú Design, mi estudio, brindamos servicios de diseño interior y paisajismo con un enfoque centrado en la neuroarquitectura y el bienestar emocional. Trabajamos en hogares, clínicas, estudios de entrenamiento, oficinas, locales comerciales y espacios de marca. Cada proyecto busca reflejar la esencia de quien lo habita, combinando funcionalidad, estética y un impacto emocional positivo. También integramos una mirada estratégica comercial, especialmente útil en el ámbito inmobiliario, para potenciar el valor percibido de cada espacio.

Es un enfoque muy interesante… ¿cómo tenés pensado avanzar?

Me proyecto profundizando el trabajo interdisciplinario, fortaleciendo los vínculos con profesionales del bienestar, la salud, la arquitectura y la comunicación. Deseo seguir posicionando a Bambú como un referente en diseño con propósito, que transforme no solo los espacios sino también la experiencia de habitarlos. Aspiro a desarrollar nuevos formatos de acompañamiento online, para llegar a más personas sin importar su ubicación.

Es una propuesta diferente. ¿Qué más los caracteriza?

Más allá de una estética cuidada, lo que me diferencia es el enfoque. No diseño para imponer una tendencia, diseño para acompañar procesos vitales. Escucho, observo, me involucro. Trabajo desde la empatía y el conocimiento, con el propósito de crear espacios que abracen, reconforten e inspiren. Integro sensibilidad artística con una mirada estratégica, lo que me permite desarrollar soluciones que no solo son estéticamente atractivas, sino también funcionales y rentables.

¿Qué es lo que más disfrutás de tu trabajo?

Disfruto ver cómo una emoción se vuelve forma, cómo un sueño toma cuerpo en un espacio. Me conmueve acompañar a las personas a concretar sus deseos, a hacer tangible lo que parecía abstracto. Para mí, diseñar es estar al servicio de eso: de la historia, la búsqueda y la identidad de cada persona.

Datos de contacto:

Florencia Devesa

911.6164.0177

[email protected]

bambudesign.ig