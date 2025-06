Mercedes Funes: Asesora de Seguros

¿Cómo fueron los inicios en tu profesión?

Esta es mi segunda profesión. Fui arquitecta independiente durante más de 20 años, hasta que decidí cambiar de rumbo. Quería más autonomía, flexibilidad y mejores ingresos. La primera persona en confiar en mi nueva profesión fue mi amiga Alicia Von der Thusen, referente en seguros patrimoniales. Y mientras estudiaba, conocí a Nicolás Gaite que además de asesor, es formador en venta consultiva de seguros de vida y retiro; quien junto a Silvina D’Andrea, con más de dos décadas de experiencia en el rubro, son los directores de Asesores Globales. Ellos, en alianza con el IPSUM broker de seguros, me enseñaron que la mayoría de las personas no tiene resuelta su previsión financiera. Ese vacío social me motivó. Hace ocho años acompaño a quienes buscan protección financiera.

¿Cuáles son los servicios que brindás?

Aunque vivo de las ventas, no vendo seguros. Las aseguradoras venden seguros. Mi trabajo es preguntar, escuchar; analizar riesgos y posibilidades. Así diseño estrategias de protección financiera para profesionales, emprendedores y familias. De esta forma, ellos toman decisiones inteligentes y bien informados sobre si contratar un seguro, o no, les va a aportar valor para su contexto familiar y laboral. Trabajo con un enfoque consultivo, empático, personalizado y sin presión.

¿Qué impacto querés generar con tu trabajo?

Quiero que los seguros dejen de ser vistos como un gasto o un trámite. Son una estrategia inteligente ante el gran riesgo que todos tenemos: perder lo que más nos importa. Mi propósito es brindar respaldo real, humano y profesional para que mis clientes tomen decisiones con tranquilidad y bien acompañados.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Me considero una vendedora de consciencia aseguradora. En mi trabajo hablo poco de seguros, de pólizas, de precios o de aseguradoras. A las personas que me consultan les pregunto qué les preocupa; cuál es el peor escenario financiero que imaginan en su contexto familiar y laboral. Desde ahí, juntos, construimos soluciones. Si la propuesta tiene sentido, empieza una relación que suele durar años, y se fortalece en cada eventual siniestro. Por eso me eligen.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Confiaría más en mí. Dejaría de lado el perfeccionismo. Aprendí que mi mayor fortaleza es mi trayectoria personal y laboral por un lado; y la constancia por el otro. No me rindo fácilmente, y eso en esta profesión marca una gran diferencia.

Datos de contacto:

Dirección: Hipólito Irigoyen 3067

Facebook: Mercedes Marìa Funes

Mail: [email protected]

Teléfono: (0342) 4561108/156131053

Web: www.mrecedesmariafunes.com.ar

por CEDOC