Laura Vigliarolo. Autoexigencia en Rehabilitación. Me olvidé del Amor Propio

Una mujer autoexigente suele tener logros visibles, admiración externa y una lista interminable de pendientes. Pero muchas veces, bajo ese desempeño impecable, hay una deuda imperdonable: el amor propio.

A diferencia de la autoestima, que tiene que ver con cómo me valoro, el amor propio es un vínculo activo conmigo misma. Es cómo me trato, cómo me cuido, cómo me acompaño en momentos difíciles. Es el modo en que sostengo mi humanidad, incluso cuando no cumplo mis altas expectativas.

El Amor Propio es una relación íntima, personal y privada que se fortalece con prácticas sostenidas. Quererse implica poner límites, reconocer talentos, aceptar errores sabiendo que no nos definen, y hablarnos con más amabilidad. Significa atender a las propias necesidades, escucharnos en el dolor y darnos apoyo y consuelo.

Muchas mujeres no lo hacen, no porque no lo valoren, sino por alguna certeza errónea. Quizás confunden amor propio con egoísmo. Quizás aprendieron que el mérito está en sacrificarse. Y así es como les cuesta tanto elegirse.

No se trata de darse justificaciones ni excusas por pura complacencia. Es respeto. Es aprender a decir que no, a apoyarse con esperanza en cada desafío, a descansar sin justificarse, a reconocer los propios logros en vez de subestimarlos. Es una forma de amoroso liderazgo interno.

Y como todo vínculo, se construye con pequeñas decisiones diarias. Siempre te digo que hay otra manera de vivir. Comienza por el amor a vos misma.

Te dejo una pequeña práctica para que generes mini hábitos de amor propio:

Durante una semana, al final del día, respondé (ideal si lo escribís a mano en un cuaderno):

¿Qué hice hoy que fue un gesto de amor hacia mí?

¿Qué podría hacer mañana para tratarme mejor?

Podés empezar por alguno de estos gestos:

- Decir “no” sin culpa.

- Pedir ayuda.

- Celebrar algo que hiciste bien.

- Poner el foco en lo que sí tenés.

- Cambiar una autocrítica por una frase constructiva.

- Darte un descanso con un té en las manos entre bloques de trabajo y concentración.

Y no tengas miedo, no dejarás de ser eficiente por darte atención y cuidado. Serás la mejor, porque estarás dándote prioridad.

Y eso, créeme, lo cambia todo.

Contame cómo se siente y compartilo con esa mujer que es como vos.

Te aseguro que hay otra manera de vivir.

