Charly García, regreso con gloria

Charly García es al rock nacional lo que Diego Maradona fue al fútbol argentino. La mejor expresión de la gloria alcanzada, el sentir de una era, la inmortalidad en vida y un evidente deterioro físico sin culpa. La diferencia es que el músico sigue en el plano terrenal y por eso se dio el gusto de editar a su antojo su décimo cuarto disco solista titulado “La lógica del escorpión” tras un silencio discográfico de siete años cuando lanzó inesperadamente su trabajo “Random” en 2017. Un disco de culto.



La salud de Charly García es un verdadero misterio. Cuidado celosamente por su novia Mecha Iñigo, ella oficia de aduana sobre quién puede ingresar a su entono y quién no. Del lado de los que tienen el acceso libre se encuentran Pedro Aznar, David Lebón, el Clan Ortega y el equipo de producción de Sony Music, fundamental para que el disco se haya editado tras años de un limbo artístico.

Lo que si está confirmado es que el propio Charly no acompañará en cuerpo y alma el lanzamiento de su trabajo, el cual para cualquier artista significaría una gira de promoción, entrevistas en los programas de televisión más importantes del país y conciertos en festivales multitudinarios como Lollapalooza y Quilmes Rock. Charly hoy por hoy es un ídolo tácito y su intimidad es un cerrojo para gran parte de su pasado, llámense Fabiana Cantilo y Juanse, entre otros.



Presente remasterizado. Para su lanzamiento, Carlos Alberto García Moreno eligió el 11 de septiembre, día del maestro. Sabe que es una leyenda y que pavimentó un camino por el que transitaron muchos de sus discípulos: Andrés Calamaro, Gustavo Cerati, Fito Páez. Entonces esa fecha era coherente. Pero de su época rockera experimental no quedó nada, por lo que su salida al mercado se realizó de manera inédita, sin la presencia del músico y ya sin ese combo de cassettes, discos y CDs que ya no existe. Solo una distribución multidireccional de sus 13 canciones en simultáneo en las plataformas virtuales Spotify y YouTube.



Aunque está a millones de años luz de las cifras que generan los Duki, L-Gante, Tini, Lali y María Becerra en el día de su lanzamiento, Charly García cuenta con algo inalcanzable para resto: prestigio. Y ya el aviso de su nuevo material discográfico sacó de la modorra a un mercado acostumbrado a la música urbana. Este diferencial se vio en una exclusiva tanda que sacó Sony Music de tan solo 7000 unidades de un vinilo edición deluxe numerado y limitado que costaba $120 mil y que se agotó a las pocas horas. A su vez, el disco completo debutó en el Top 5 global de Spotify mientras que tan solo en el primer día, las 13 canciones del álbum entraron en el top 50 de Argentina. Por su parte el departamento de prensa de Sony confirmó que para la segunda quincena de octubre saldrán los CDs y vinilos tradicionales, aunque no se espera una venta masiva. Vale recordar que sus discos “Clics modernos” y “Filosofía barata y zapatos de goma” están ubicados entre los 10 discos de rock nacional más vendidos de la historia argentina, ranking que lidera “El amor después del amor” de Fito Páez con más de 1.100.000 unidades venidas. Siendo realistas y con mucho entusiasmo, desde la compañía festejarían en la actualidad las 50 mil unidades vendidas.



“No lo veo como un regreso por más que hayan pasado siete años de su último disco. Charly es una constante en la cultura argentina desde hace más de cinco décadas”, afirma Sergio Pujol en exclusiva para NOTICIAS. El historiador y escritor argentino reflexiona sobre la figura del músico: “Diría que es el Enrique Santos Discépolo de nuestra generación. Es un observador muy agudo y logra transmitir esa línea desde su enorme sensibilidad artística. El mundo admira a Charly García, quien está sin duda a la altura de David Bowie, Peter Gabriel y tantos otros de la música anglo”.



En las redes sociales también se sintió esa explosión de alegría por la aparición de canciones nuevas del ex líder de Serú Girán y los comentarios fueron de los más cálidos. Lucien Gilabert, actriz y cantante de la obra “Legalmente rubia”, a sus jóvenes 33 años escribió en su Instagram: “Me puse el disco nuevo de Charly, agradecí tanto que no haya arreglado su voz... A veces extraño la franqueza de las voces, en todos los sentidos posibles, ahora que todo-es-tan-correcto”. Es que “La lógica del escorpión” podrá gustar o no, pero es genuino, su voz demuestra todos sus excesos y sus melodías toda su sabiduría. Y agrega en su posteo: “Camino por Palermo pero me voy a otros lugares. Estoy en la Buenos Aires de mi infancia, también en una Nueva York que no conozco, la Abbey Road de las películas, la de las fotos, la de los pósters”.



Quienes también utilizaron sus cuentas de Instagram para saludar a su mentor fueron Fito Páez y David Lebón. Mientras el rosarino aprovechó la imagen de la portada del disco para saludarlo con un metafórico: “Feliz día, maestras y maestros del mundo”; el guitarrista escribió: “No se pierdan esta joya del maestro Charly García y ojalá disfruten tanto como yo al participar en algunas de sus canciones”. El que no fue muy claro en su comentario fue Juanse, líder de Los ratones paranoicos, quien afirmó que "el disco está mejor que Charly”.



Escenario vacío. Dentro del ambiente musical circula la sensación de despedida. De ciclo cumplido. Su físico está muy debilitado, su carácter altanero y pendenciero desapareció y todo hace pensar que verlo nuevamente en un recital es una ilusión más que una posibilidad. Sobre su presente, Pujol comenta: “La lógica del escorpión” no trasmite una sensación de melancolía. No lo veo como un cierre, aunque probablemente lo sea por su salud. Sí veo señales de balance. Siento un disco con mucha vitalidad más allá de los guiños al pasado como el tema de John Lennon o la inclusión de la voz de Spinetta”.

El título del trabajo alude a la fábula del escorpión y la rana, la cual se explica en su totalidad en la canción que lleva el mismo nombre. El relato es el que hace Orson Wells en la película “Mr. Arkadin”, donde detalla que es la esencia del animal picar con su cola aunque vaya en detrimento de su vida. La misma esencia que alejó al Charly de los escenarios pero que fiel a su ADN regala nuevas y potentes canciones. Por lo visto, su aguijón está intacto.