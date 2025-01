El caso Gonzalo Montiel y el feminismo en la mira

El regreso de Gonzalo Montiel a River Plate marca un capítulo de mucho rebote mediático no solo en el ámbito deportivo, pero también en el social. El lateral derecho, autor del penal que selló la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022, vuelve al club que lo vio crecer tras haber sido absuelto en una causa por abuso sexual. Y su reincorporación ha reavivado debates sobre la relación entre la justicia, las denuncias de violencia de género y la figura pública de los futbolistas.

Montiel arribó al Aeropuerto de Ezeiza donde fue recibido con entusiasmo por los hinchas de River. “Estoy feliz de volver a casa”, declaró el defensor. Su regreso coincide con la reciente resolución de una causa donde se lo acusaba de abuso sexual, en la que el juez Gustavo Banco determinó que “el hecho denunciado no existió”, señalando la falta de pruebas y las inconsistencias en el relato de la denunciante.

La denuncia, presentada en 2023 por Carolina B. y patrocinada por la abogada Raquel Hermida, afirmaba que el hecho ocurrió durante una fiesta en 2019 en la casa de Montiel. Sin embargo, testimonios de asistentes, pericias psicológicas y otros elementos concluyeron que el jugador no estuvo involucrado. Tras el sobreseimiento, Montiel decidió iniciar una contrademanda contra Hermida por calumnias e injurias, alegando que su imagen pública y su carrera se vieron gravemente afectadas por lo que considera una acusación infundada.

Feminismo y denuncias mediáticas

La abogada Hermida ha mantenido su postura crítica tras el fallo, acusando a la justicia de parcialidad a favor del futbolista y asegurando que apelará la decisión. Hermida afirmó en redes sociales que la causa fue obstaculizada por amenazas y presiones, señalando: “No existe justicia frente a un jugador de fútbol”. Estas declaraciones, junto con su activa militancia feminista, han convertido el caso en un nuevo escenario de polarización social.

“Amenazaron a mi familia; a la víctima; a mí; amenazas físicas y de muerte. Tocaron mi auto. Amenazas coactivas para que no apelemos un sobreseimiento que no está firme. abogados cobardes y misóginos que solo mienten y amenazan. España negoció porque leyó toda la causa. Si sos de River, no dejes q tu hija esté cerca de Montiel. los abusadores repiten. Hoy hay una nueva denuncia contra Alexis Zárate. Todo va a salir a la luz", denunció Hermida en Facebook

Las respuestas a Hermida

Por otro lado, figuras públicas como la escritora Roxana Kreimer cuestionaron el rol de sectores del feminismo en este tipo de casos. Kreimer defendió el principio de presunción de inocencia y criticó lo que denominó “feminismo corporativo”, argumentando que ciertas prácticas dañan tanto a las víctimas reales como a los denunciados injustamente.

La eferente feminista y autora de “El fracaso de la derecha” escribió en su cuenta en X: “El futbolista Gonzalo Montiel fue sobreseído en un caso de abuso sexual e inició una demanda por injurias y calumnias contra la abogada de su denunciante, Raquel Hermida. Montiel acusa a Hermida de difundir públicamente afirmaciones falsas que afectaron tanto a su familia como a su carrera profesional. Este caso deja una lección importante para los profesionales del derecho que, en complicidad con un feminismo corporativo y no igualitario, olvidan el principio constitucional de presunción de inocencia: nadie debe ser señalado como culpable públicamente hasta que una sentencia firme lo determine”.

El caso también ha dado lugar a declaraciones más incendiarias, como las del influencer libertario Emmanuel Danann, quien acusó a Hermida de aprovecharse del “feminazismo” para obtener visibilidad mediática. Estas posturas reflejan un clima en el que el feminismo, las denuncias públicas y la justicia penal se enfrentan en un debate profundamente politizado.

"Raquel Hermida Leyenda se colgó del feminazismo para garronear pantalla y lucrar con la cacería de hombres inocentes cuyo crimen era tener pija y huevos. Espero que la avanzada de Montiel sea un símbolo de lo que está por venir; lo que han hecho estas lacras no puede ser gratis", publicó en X el influencer libertario Danann. Y agregó: "Cabe destacar que previo a que el “feminismo” fuera el negocio por excelencia de los oportunistas, Raquel Hermida Leyenda fue defensora del ‘femicida’ Daniel Bellini, y sus “argumentos” en favor de su defendido consistieron en denigrar a la víctima tratándola de prostituta".

El futuro de Montiel

Mientras tanto, Montiel busca retomar su carrera futbolística en el club que lo formó, tras un paso exitoso por Europa. Su regreso refuerza al plantel de Marcelo Gallardo, quien suma otro campeón del mundo a su equipo. No obstante, el jugador deberá convivir con el impacto mediático y social de un caso que, aunque resuelto en los tribunales, sigue abierto en la opinión pública.

La disputa legal entre Montiel y Hermida podría marcar un precedente en la relación entre denuncias de violencia de género, figuras públicas y el impacto mediático que estas generan. Por ahora, el regreso de Montiel a River no solo celebra la vuelta de un ídolo, sino que también expone las tensiones culturales y sociales en torno al feminismo, la justicia y el fútbol en Argentina.

por R.N.