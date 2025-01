Wanda Nara vs. China Suárez: un reality psicópata

Mauro Icardi podría haber sido el 9 de la Selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022 porque habilidad le sobra, pero le gusta más el barro. La China Suárez podría ser una actriz argentina con gran proyección a nivel internacional porque le sobra belleza y talento actoral pero prefiere el ring mediático y los triángulos amorosos. Wanda Nara quería ser una de las figuras del espectáculo nacional y tener una familia compacta y logró solo lo primero. Estos son los protagonistas principales de la novela del verano, que ya roza lo psicopático y que tiene como artista invitado a L-Gante, el cantante de cumbia 420 más famoso del país. Desarrollados los personajes, la trama psicológica y legal es casi hollywoodense.

Génesis

El principio del fin comenzó hace tres años, cuando Wanda Nara, cansada de las andanzas de su marido Mauro Icardi; reveló los chats que este mantenía con la China Suárez, donde salía a la luz un supuesto affaire que mantuvieron los amantes en un hotel de París. Allí el matrimonio de la conductora y el futbolista se quebró para siempre y ella encontró consuelo en L-Gante, con quien mantenía un vínculo laboral por haber realizado una canción en conjunto. Sin embargo, el por aquel entonces jugador del Paris Saint Germain no concebía su vida sin su mujer y manager e hizo todo lo posible para restablecer la unión sentimental. Wanda, por la salud mental de todos sus hijos y para no repetir la interminable disputa legal y económica que inició con su anterior marido Maximiliano López, incluso enamorada del cantante volvió a los brazos del goleador. Al parecer el perdón era para el afuera y puertas adentro pasaron más tiempo separados que unidos, Wanda trabajando en todos los “MasterChef” de Argentina e Icardi jugando ya en Turquía para el Galatasaray. La conductora estrella de Telefe quería estar con L-Gante pero sabía que Icardi no era un enemigo saludable, sino artero, de temer.





Wanda tenía otro flanco en peligro de derrumbe, L-Gante había caído preso y su futuro era muy incierto. Durante su estadía encerrado nunca lo visitó y los rumores en Tribunales decían que le caerían entre 7 y 8 años de cárcel, pena que lo dejaría varios años a la sombra y con un prontuario no muy acorde al glamour que ella pregona en su vida púbica. Paralelamente a lo que sucedía en la celda de la DDI de Quilmes, Wanda y Mauro se peleaban y reconciliaban con igual intensidad hasta que la Justicia absolvió al cantante de la acusación más grave de privación ilegítima de la libertad pero lo condenó a tres años de prisión en suspenso por amenazas coactivas. Con L-Gante libre, Wanda le confesó su amor y pasó a sus brazos. Icardi tenía lista la contraofensiva, enamorar a la China, la misma mujer que había destruido el ánimo de la ex conductora de “Bake Off”.

Técnica y estrategia

Para esta guerra sin cuartel, tanto Wanda como Mauro luchan con sus mejores armas. Nara con la exposición mediática y el timing televisivo que maneja a la perfección, e Icardi con todo su poderío económico y su poderoso brazo legal, apadrinado por un triunvirato jurídico de temer conformado por las abogadas Lara Piro, Guadalupe Guerrero y Elba Marcovecchio. Su primera jugada fue comprarse la casa que había deslumbrado a la misma Wanda cuando eran una feliz pareja en el exclusivo barrio La Isla en Nordelta, en la friolera de 5 millones de dólares para disfrutar con su nueva novia, Eugenia Suárez. Allí, el futbolista, en plena recuperación de su lesión, pasó año nuevo junto a sus hijas Francesca e Isabella y su nueva novia con un juego de posteos que cada uno hacía en sus respectivos Instagram para que los seguidores adivinaran si estaban en la misma mansión o no, comparando jarrones, sillones y paletas de helado que aparecían de fondo. Todo un juego psicológico y voyeurista que la China tiró por la borda cuando se dejó ver en el shopping de Nordelta comprando junto a las hijas de Mauro y Wanda, y que Icardi confirmó cuando publicó en sus redes una foto de su novia con los hijos de cada uno todos juntos con la frase “El amor vence al odio”. En los días previos, el duelo entre Nara y Suárez se replicó en mallas del mismo color, publicaciones contestatarias, confesiones pasadas e imágenes que tenían un subliminal destinatario, el futbolista.





En toda esta historia, Wanda Nara nunca fue a fondo porque primero está en juego la disputa de sus hijas, y segundo, porque sabe del poder de fuego que tiene Icardi con sus abogadas, quienes están subvencionadas por el magnate turco Dursun Özbek, apoderado del club Galatasaray. Entonces jugó sus inofensivas cartas mediáticas con sus voceros Ángel De Brito, Stefanía Berardi y el panel entero de “Intrusos”, para revelar un sinfín de chats que mantuvieron la propia Wanda con su aún marido, entre los que pueden leerse un pedido de perdón, súplicas de volver y deseos sexuales, en una liturgia erótica de lo más poética y soez.



Y cuando Wanda creyó salir victoriosa, Icardi tiró su as de espada en la mesa y se terminó la partida, un escrito entregado en la Justicia donde hacía alusión a la peligrosidad del entorno de la nueva pareja de la madre de sus hijas, L-Gante, quien tiene una prisión en suspenso por portación de armas, consumo de drogas y demás etcéteras ilegales. La posibilidad de que Wanda perdiera la tenencia compartida de sus hijas estaba latente y no iba a permitirlo.

Wanda Nara le tiene pánico a las desperadas jugadas de Mauro Icardi. El pasado 28 de noviembre, esa noche en el restaurante Gardiner cuando se encontraron por casualidad Wanda, Mauro, L-Gante y la China, pudieron haber terminado todos en la comisaría. Es que el cantante tiene una causa abierta y por lo tanto no puede ni pestañear fuera de la ley porque va preso. Y tener enfrente la irreverencia de Icardi fue una provocación que podría repetirse en lo sucesivo si continuaban juntos. Por eso el domingo pasado, Elián Valenzuela, con el asesoramiento de su entorno, y Wanda, con la certeza de que era lo mejor para ambas partes, decidieron ponerle fin al noviazgo. Él puso en su Instagram “Sigan la novela ustedes” y ella explicó que debía encargarse de sus hijos.

Con L-Gante fuera de escena, al menos para la cómoda platea pochoclera -porque se entiende que siguen juntos en la intimidad-, los flashes apuntarán a la conductora y a la confirmada pareja del futbolista con la actriz. Desde rumores de un embarazo de parte de la China, peleas, reconciliaciones, fotos en soledad o de familia ensamblada, todo vale a la hora de seguir ganando audiencia.