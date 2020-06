Pinamar: quisieron coimear a la policía para entrar a la ciudad y quedaron detenidos

En cuarentena hay quienes siguen intentando infligir la ley. En este caso, la jugada terminó con un intento de soborno y detención. En la tarde del miércoles un chofer de taxi de la Ciudad de Buenos Aires con dos pasajeros intentó ingresar a Pinamar sin permiso de circulación.

El auto se topó con policías de la Guardia Urbana del Municipio Pinamar, quienes se encontraban en el reten de acceso a la ciudad costera. El personal policial negó el acceso al conductor por la falta del permiso y los pasajeros le ofrecieron entonces 15 mil pesos en forma de coima para poder ingresar. El efectivo de la Guardia Urbana rechazó el pedido haciendo la denuncia. El vehículo se dirigió por Ruta 11 hacia Valeria del Mar y fue detenido finalmente en la colectora de Diarco, en el km 397, según detallaron fuentes de seguridad de la zona.

“Desde mediados de la cuarentena que estamos controlando los ingresos a Pinamar y es algo que se hace muy difícil. Es una ciudad en la que viven 45 mil habitantes y que tiene 330 mil camas. Es más la gente que tiene casa en Pinamar que los que viven. Ha sido muy difícil hacerle entender a los propietarios que no es que no se puede ingresar al Municipio porque el Municipio no quiere, sino que el Presidente vela para que haya la menor circulación posible”, expresó a NOTICIAS el intendente, Martín Yeza. “En ese marco intentaron ingresar de manera clandestina y a través de distintas artimañas. El episodio terminó con un intento de coima a un agente que se rehusó, los denunció y fueron luego detenidos", agregó Yeza.

Desde el área de seguridad del Municipio no miran con buenos ojos la organización de la logística que la Nación está haciendo de las rutas en época de Pandemia. “Es muy complicado que los municipios controlen lo que pasa en las rutas del país”, alertó un funcionario de la cartera. A su vez, se quejó de que no se administre una cuarentena inteligente en cada región. “Pasamos de Fase 5 a 4 por un caso de Covid de una persona que ya está asilada y negativizada. Esto genera un problema grande en la economía del lugar y hace que varios negocios no puedan abrir en un lugar donde no hay virus a 400 kilómetros a la distancia”, finalizó.