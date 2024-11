Video: el reclamo contra Correo Argentino que se hizo viral

“A Correo Argentino no hay que desregularlo, hay que cerrarlo”, manifestó el usuario Pregonero en su cuenta de X. El tuitero, uno de los más activos trolls libertarios de la red social de Elon Musk, acompañó el mensaje con un video viral de una denunciante que protestaba sobre el mal desempeño del cartero de Correo Argentino en su sección.

“Tengo el video del cartero de Correo Argentino de como viene a mi casa a dejarme este papelito de que mi domicilio estaba cerrado”, expresó la denunciante en un reel de su cuenta de Instagram y añadió: "Yo ayer estuve todo el día esperando a que venga el cartero porque ya me había fijado a que dejaban el paquete. A eso del mediodía me llega la notificación ‘ya pasamos por el domicilio, no había nadie, tenés que pasar a retirarlo presencialmente’".

Visiblemente indignada, la joven concluyó: “Imposible, digo. ¿Qué hago? Reviso las cámaras y veo el video de cómo entra al hall de mi edificio y se pone a escribir el papel directamente. Sin tocar el timbre, escribe el papel, deja esto en el buzón y se va”."O sea, yo ahora tengo pedirme un día en mi trabajo para retirar algo que yo ya pague, que estuve esperando y que esa persona ni siquiera se dignó a tocar timbre. Perder tiempo. Estuvo el cartero tres minutos escribiendo esto, un ratito más o menos que yo baje. Como el correo no me soluciono, se viene escrache”, cerró la mujer.

A continuación, se puede visibilizar, mediante la cámara de seguridad del edificio, el proceder del empleado de Correo Argentino. El cartero al acercarse al portón de entrada con su bicicleta, directamente saca una hoja y comienza a escribir una nota que deja en el buzón del domicilio. Llevándose de vuelta el paquete de correo reclamado por la afligida denunciante.

El hecho captado por una usuaria y difundido por las redes sociales remite inmediatamente al caso de los empleados de Intercargo ocurrido hace días atrás. La empresa estatal de servicios aeroportuarios fue foco de polémica cuando dos trabajadores evitaban subir las maletas de los pasajeros a un avión comercial, generando demoras en el vuelo y malestar en los pasajeros.

En la cuenta de la red social X, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció la desregulación del servicio de correos. “Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal”, destacó el portavoz del gobierno nacional. Este lunes fue publicado el decreto desregulador en el Boletín Oficial, en el que se detalla la desregulación completa del servicio.



Según fuentes periodísticas, miles de despidos y retiros voluntarios se han producido en el Correo Argentino. Por otro lado, la ley establece concretamente que es Correo Argentino, una empresa denominada de bandera, es la que debe realizar todas las operaciones en las votaciones nacionales, lo cual el proceso de desregulación podría chocar con los alcances de la normativa ante la falta de recursos.

“El Poder Ejecutivo Nacional deberá garantizar que al menos un operador postal ofrezca en todo el territorio de la República Argentina la prestación del Servicio Postal Universal en forma obligatoria y sin exclusividad”, establece el decreto y continua: “No designe otro prestador, el Correo Oficial de la República Argentina S.A. será la persona jurídica por medio de la cual el Estado Nacional cumpla con los compromisos asumidos en las Actas de la Unión Postal Universal, teniendo a su cargo la prestación del Servicio Postal Universal”.