Fran Fijap: "En vez de hacer análisis pedorros, Lali tendría que pensar por qué apoyó a un golpeador"

Fran Fijap, influencer y periodista conocido por su postura libertaria y su fuerte presencia en redes sociales, respondió con contundencia a Lali Espósito tras su comentario sobre el cruce entre Dillom y el tuitero mileista Pistarini. Fijap, quien se hizo célebre por su labor como entrevistador en distintos medios y por su crítica abierta a la política oficialista, expresó sus opiniones en una entrevista con "El Disparador" (Delta 90.3), donde tocó varios puntos relacionados con el conflicto en el avión y la postura de Espósito.

En primer lugar, Fijap criticó a Lali Espósito por lo que él considera una postura superficial sobre el tema y la invitó a reflexionar sobre su propio apoyo y el silencio frente al ex gobiernos en situaciones controvertidas. "En vez de hacer análisis pedorros, Lali tendría que pensar por qué apoyó al gobierno de un golpeador de mujeres", declaró con dureza. Este comentario hacía referencia a la relación de la cantante con figuras políticas del kirchnerismo y su respaldo al gobierno de Alberto Fernández, que fue criticado por su vinculación con denuncias sobre violencia de género por su ex pareja, Fabiola Yáñez.

Sobre el cruce entre Dillom y Pistarini, Fijap se mostró reacio a la violencia en cualquier forma, pero también defendió el derecho a la autodefensa en situaciones de ataque verbal: "La violencia siempre está mal, pero si me venís a atacar, me tengo que defender". Aseguró que, en su caso, la situación que vivió en el Congreso de la Nación, donde sufrió una golpiza violenta y en barra mientras entrevistaba a manifestantes en una marcha en favor de las universidades y en contra del veto presidencial a la ley de financiamiento de los docentes terciarios, fue mucho más grave. "Lo de Dillom y Pistarini no se compara con lo que me pasó en el Congreso", afirmó Fijap, destacando la violencia física que él mismo sufrió en un contexto político similar de confrontación.

Fijap también se mostró crítico con el papel de Lali Espósito en la política, sugiriendo que su éxito y relevancia mediática han dependido más de su postura en contra del presidente que de su talento artístico. "Lali no tiene ningún tipo de talento porque su única forma de pegar una canción fue pegándole al presidente", sentenció. Para Fijap, la política y la confrontación mediática parecen ser herramientas más eficaces para algunos artistas, como Espósito, que su propio desarrollo profesional.

Finalmente, Fijap remarcó que las críticas a las figuras políticas y la violencia simbólica de redes sociales no deben trasladarse al mundo real. "Lo que pasa en Twitter no podés llevarlo a la vida real", dijo, en un intento de matizar la discusión y de poner en evidencia lo que considera una brecha entre lo que se dice en plataformas digitales y las consecuencias que eso puede tener en la vida cotidiana.

es se suma al contexto de la figura de Fijap, quien no es ajeno a la violencia y a la confrontación. En 2024, fue víctima de una golpiza mientras realizaba una cobertura en vivo de una manifestación universitaria, lo que marcó su postura hacia la violencia política y su denuncia a los abusos tanto del gobierno como de ciertos sectores de la izquierda radical.

por R.N.