Acusan a Evo Morales de haber abusado de una menor

El periodista español Alejandro Entrambasaguas, del portal online OkDiario.com, quien publicó la nota, llamó al ex presidente boliviano, que se limitó a contestar: No tengo nada que comentar, se inventan cualquier cosa, yo no hablo de esas cosas”.

El sitio publica extractos de llamadas, registros telefónicos y vuelos a México y Buenos Aires, que darían cuenta de la relación de Evo Morales con Noemí Meneses Chávez, que hoy tiene 19 años. Pero la relación se habría iniciado según el sirio, cinco años atrás.

La investigación, con claros tintes políticos, es conducida por el Ministerio de Gobierno de Bolivia, y tendría medio centenar de páginas en las que se cuentan los pormenores de la presunta relación desde sus orígenes, cuando Noemí Meneses tenía sólo 14 años.

De resultar cierto, y derivar en una causa judicial, según el Código Penal de Bolivia, a Evo Morales podrían corresponderle entre tres y seis años de prisión por haber cometido estupro, aún cuando la relación con la adolescente haya sido plenamente consentida.

Pero la noticia acabaría con la carrera política del ex presidente boliviano refugiado en Argentina, a quien OkDiario.com le dedica frecuentemente notas: Entrambasaguas había publicado hace días en su cuenta de Twitter las fotos de Evo Morales en Puerto Madero, arriba de un yate valuedo en “más de 1,2 millones de dólares”.

Desde el MAS, el partido de Evo Morales, acusan a OkDiario.com (séptimo medio digital más visitado de España), de responder a “los intereses de la derecha”. El portal no esconde por otro lado su línea editorial “neoliberal”, en el que preponderan las acusariones a Podemos y sus principales dirigentes.

“Es una fakenews que no tiene entidad. Hay audios e imágenes editadas. Otro intento por proscribir al MAS en las próximas elecciones. El periodista que publica la nota tiene vínculos con Vox (el partido de la ultraderecha española”, fue la respuesta a NOTICIAS desde el entorno de Evo Morales.

“El periodista Entrambasaguas en otro ataque artero para dañar la imagen de nuestro presidente se dedica editar fotos para engañar a la opinión pública tratando de vincularlo una supuesta menor de 16 años, integrante de la selección juvenil de fútbol, este hecho no quedará en la impunidad. El periodista mencionado tarde o temprano tendrá que responder ante los tribunales de justicia españoles”, fue la respuesta -luego borrada- de Evaliz Morales, hija del mandatario, que reside también en Argentina.

Oriunda de Cochabamba, Noemí Meneses Chávez, fue detenida el pasado 7 de julio por la policía de Tiraque, manejando un auto oficial con la matrícula falsa. La investigación, habría dado cuenta de la relación con el ex presidente: la joven mandó un mensaje a Evo Morales a través de Whatsapp que decía presuntamente: “Estamos detenidas en la comandancia de la FELCC de Quintanilla”.

La pesquisa de los registros telefónicos habría acreditado 348 llamadas que hizo Evo a la joven, que viajó a México y Argentina: el primer viaje se dio en diciembre y el segundo en febrero. En ambos permaneció por un período de tiempo cercano al mes.

por R.N.