El FMI marca la cancha por la cantidad y calidad del ajuste

Rodrigo Valdés. director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, le habría advertido al gobierno que el organismo no quiere ser señalado por el sobre ajuste. Desde Washington temen que Milei se esté excediendo en su búsqueda del superávit. “El viaje de Rodrigo Valdés terminó con roces y chispazos. El funcionario del FMI planteó en privado sus reparos a la marcha de la economía y también al impacto social del brutal ajuste libertario”, contó Marcelo Bonelli.

"Es importante sostener los apoyos para los segmentos más vulnerables de la población para asegurarse que la carga más pesada del ajuste no caiga desproporcionadamente sobre las familias de clase trabajadora", remarcó Valdés ante la prensa. Desde el círculo rojo presidencial festejaron será más duros que el propio FMI. “Hacemos más de aquello que piden”, repitieron a coro los distintos voceros. Pero en privado hay malestar con el FMI por operar el despegue. "Es importante seguir mejorando la calidad del ajuste fiscal, no la cantidad", señaló Valdés, a quien Adorni contestó en su conferencia matutina.

Y luego el Presidente haría lo propio: “quienes proponen una devaluación no entienden nada. No va a ocurrir”, dijo Javier Milei tras la cumbre con Valdés en conjunto con Luis Caputo (quien repetiría luego: "no está en los planes devaluar”), en la que se expusieron algunas dudas sobre la política cambiaria, y hubo advertencias sobre el excesivo torniquete monetario. El truco de postergar pagos y licuar jubilaciones para lograr superávit fiscal “no es sustentable”, marca el FMI. Y temen que la recesión se instale a tal punto que no permita el ansiado rebote en V. Sin embargo, celebran el reposicionamiento del peso y el aplazamiento del plan dolarizador.

La dolarización, y el levantamiento del cepo, dependen en tanto de la abundancia de dólares. En tal sentido, se espera que la liquidación del campo en abril sea buena, pero no récord: el exceso de lluvia complicó la cosecha. Y el BCRA, que acumuló reservas, lo hizo con cierto juego de Santiago Bausili, acotando el pago de importaciones. Valdés, que habló en la semana en la apertura del IEFA Latam Forum en el Hotel Four Seasons, también hizo públicas sus advertencias sobre la salida del cepo al dólar: "Es necesario calibrar muy cuidadosamente las políticas de apertura cambiaria", planteó. Pero valoró que la inflación "está bajando más rápido" de lo esperado.

Esa sintonía fina que reclamó Valdés está vinculada a los desembolsos en el horizonte del BCRA: en abril saldrían U$S5.000 millones por importaciones, y luego tres vencimientos en julio, agosto y septiembre de la deuda con China por U$S1.666 millones. Mondino coordina -dicen con la colaboración de Daniel Scioli- una misión a Beijing para limar las asperezas tras el episodio generado por el ministro de Defensa, Luis Petri, al abordar un barco que la diplomacia del país oriental negó que estuviese pescando ilegalmente. Un capítulo más en las tensiones que el propio Milei alimentó con el país que gobierna Xi Jinping.

