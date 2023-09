Quienes son las Imillaskate, una de las tribus urbanas mas curiosas

El origen de las Imillaskate es reciente: fue fundado el 7 de abril de 2019 en la ciudad de Cochabamba, la tercera más importante de Bolivia. Ese día, en el país se celebra el día del peatón, una fiesta donde la circulación con vehículos está prohibida, haciendo que esa fecha fuese la mejor para arrancar con esta historia.

Imillaskate es una palabra que combina las dos características de la tribu: A las imillas, que en Quechua y Aymara significa niña o jovencita y al skate, el deporte que aman y promueven desde el momento uno. Las madres y abuelas de las primeras chicas del grupo apodaban a sus hijas imillas, ya que en todos los casos, dichas madres y abuelas eran de pueblos originarios y conocidas como “cholitas”, por ser mujeres que siempre visten con polleras. Todo esta combinación entre lo tradicional y típico de su cultura, con un deporte no tan usual en esta parte del mundo, fue el puntapié para que la historia comenzara a escribirse.

Los ideales siempre fueron los mismos: promover el skateboard entre las mujeres, sin olvidar su linaje ni sus tradiciones, haciendo acrobacias con sus trajes típicos. El mensaje es el empoderamiento de amor e inclusión hacia su cultura, luciendo orgullosamente sus polleras clásicas, por más que no sean las más aptas para el deporte.Cuando la intención es grande y pura, el resultado siempre será el esperado. A su vez, las Imillaskate han aclarado que son apolíticas, y que sus acciones no se vinculan a ningún partido ni propuesta politica, incluyendo siempre a la mayor cantidad de gente posible en sus eventos, sin discriminacion racial, étnica, de género, etc.

Si bien el grupo se fundó el 2019, las 9 mujeres creadoras tenían una relación con el skate desde mucho tiempo atrás, momentos donde era visto con muy malos ojos que una niña o mujer anduviera haciendo acrobacias arriba de una patineta. El skateboard sin ser uno de los deportes más frecuentes, siempre ha sido asociado con las masculino, con la cultura del graffiti y la calle, lejos de la realidad de las chicas, pero esto no les hizo bajar los brazos.

Llegada a los medios

La fama y reconocimiento llegó unos años después de la creación de la tribu, cuando ESPN realizó un documental contando su historia y entrevistando a las protagonistas; en pocos días todos los diarios y medios bolivianos conocían a las Imillaskate, y aclamaban sus propuestas. Todo esto generó que el grupo tomará una gran decisión: la de recorrer las principales ciudades del país en eventos donde se practicaba skate y se contribuia a la cultura y a la sociedad en gran medida; la agrupación comenzó a su vez a ser un espacio para aquellas personas víctimas de abuso o en rehabilitación por drogas, porque a la hora de subirse a una skate, todos somos iguales.

El boom mediático del grupo hizo que este se hiciera más relevante, ganando repercusión en todo el continente. En enero de este año, National Geographic incluyó su historia en su revista, lo que hizo aún más visible a la tribu, que comenzó a ser la referencia para muchas jóvenes bolivianas como un ejemplo de lucha y superación. Una de las entrevistadas cuenta que el objetivo a futuro es seguir inspirando a las jóvenes a salir de su zona de confort, llena de prejuicios, y animarse a practicar el deporte usando sus prendas típicas con orgullo. Siempre es poco, a pesar de todo lo logrado, el grupo sigue creciendo y motivando cada día a más personas, esto se refleja en sus redes sociales; tienen 55,600 seguidores en Tik Toks y 109,000 en Instagram, plataformas donde constantemente suben videos de sus acrobacias y de eventos que realizan.

Una chica Imillaskate patinando en el parque. Foto Luisa Dörr NatGeo

Con apenas 4 años de creación, Las Imillaskate han marcado un antes y un después en Bolivia, no solo en el deporte, sino a nivel cultural: lograron construir un mensaje muy positivo y honesto para la sociedad, la cual cada día tiene más Imillas que en sus tardes agarran sus patinetas, se ponen sus polleras, y salen llenas de amor y orgullo al parque más cercano.