Los talibanes y la ola de suicidios

Se han cumplido dos años de la caída de Kabul en manos de los talibanes que tomaron el control de Afganistán en medio de una caótica y controvertida retirada de Estados Unidos del país, después de casi 20 años de combates. “Afganistán fue liberado de la ocupación, los afganos pudieron recuperar su país, su libertad, su gobierno y su voluntad”, sostuvo el portavoz adjunto de los talibanes, Bilal Karimi.

Los talibanes no son reconocidos por la mayoría de los países del mundo, que mantienen sanciones contra el país, y condenan el trato que el régimen ha impuesto a las mujeres afganas: la vida bajo el nuevo gobierno se volvió rápidamente represiva y brutal. Y los activistas advierten que las cosas sólo pueden empeorar a medida que el mundo mira hacia otro lado, fatigado por las guerras y demasiado preocupado por sus propios problemas internos.

“Ya no existe la libertad de las mujeres”, marcó Mahbouba Seraj, activista por los derechos de las mujeres afganas nominada al Premio Nobel de la Paz 2023. “Las mujeres en Afganistán están siendo borradas lentamente de la sociedad, de la vida, de todo: sus opiniones, sus voces, lo que piensan, dónde se encuentran”, agregó.

Fachada

Cuando los talibanes (un grupo islamista radical que había gobernado Afganistán en la década de 1990) tomaron el poder en 2021, inicialmente se presentaron como una versión más moderada de lo que habían sido, prometiendo incluso que a las mujeres se les permitiría continuar su educación hasta la universidad.

Pero desde entonces ha tomado medidas enérgicas, cerrando escuelas secundarias para niñas; prohibiendo a las mujeres asistir a la universidad o trabajar en ONGs, incluidas las Naciones Unidas; restringiendo sus viajes sin un acompañante masculino; y prohibiendo todas sus actividades en espacios públicos.

Las mujeres ya no pueden trabajar en la mayoría de los sectores, y el mes pasado recibieron otro golpe cuando los talibanes cerraron todas las peluquerías del país. La industria había empleado aproximadamente a 60.000 mujeres, y para muchas de ellas era el único sostén de su familia. “Tengo 20 años y es hora de que estudie, de educarme. Pero no tengo permiso. Sólo estoy en mi casa. Sólo me preocupa mi futuro, el de mis hermanas, y me preocupa el futuro de todas las mujeres de Afganistán”, expone Zahara.

Al no poder salir, la mayoría de las mujeres afganas intenta ocupar su tiempo en casa pintando, leyendo y tomando las clases online. Pero el uso de internet está restringido y para la mayoría se siente asfixiante: nueve de cada 10 mujeres en Afganistán son sometidas a algún tipo de violencia doméstica, según la ONU.

Esto ha tenido graves consecuencias para la salud mental, con informes generalizados de depresión y suicidio, especialmente entre adolescentes, a quienes se les ha impedido seguir su educación, según un informe de la ONU del mes pasado.

Suicidios

Casi el 8% de las personas encuestadas conocían a una niña o mujer que había intentado suicidarse, según el relevamiento. Las restricciones y las dificultades económicas también han resultado en un aumento de la violencia doméstica y el matrimonio forzado de niñas.

Los talibanes insisten que a las mujeres se les permite trabajar en ciertos sectores. Zabiullah Mujahid, otro portavoz talibán, reconoció que existía un “problema relacionado con la educación de las niñas”, afirmando que el gobierno quería “preparar el terreno para las normas y regulaciones islámicas”. También afirmó que “las mujeres trabajan activamente en la salud, la educación, los departamentos de policía, las oficinas de pasaportes, y los aeropuertos”.

Pero ONGs y expertos dicen que eso está lejos de la verdad. Según las reglas de los talibanes, las mujeres sólo pueden recibir atención médica de otras mujeres, pero la prohibición de la educación superior de las mujeres significa que todas las estudiantes de medicina no han podido terminar sus estudios y graduarse, lo que crea una escasez de doctoras, parteras y enfermeras.

"Los talibanes parecen cómodos con la idea de que es casi seguro que las mujeres y las niñas ya están muriendo debido a la falta de profesionales de la salud", denunció Heather Barr, directora de la asociación de la división de derechos de las mujeres de Human Rights Watch.

Sanciones

Después de la toma del poder por los talibanes, Estados Unidos y sus aliados congelaron alrededor de 7 mil millones de dólares de las reservas extranjeras del país, y cortaron la financiación internacional. La medida paralizó una economía que ya dependía en gran medida de la ayuda, con millones de afganos sin trabajo.

El año pasado, Estados Unidos creó un fondo de asistencia económica de 3.500 millones de dólares con los activos congelados. Pero la asistencia humanitaria se ha agotado después de que los talibanes prohibieran que las mujeres trabajaran en las ONG. Numerosas organizaciones, incluida la ONU, tuvieron que suspender programas y operaciones críticas en el país. Mientras tanto, los activistas temen que los talibanes puedan normalizarse gradualmente en el escenario global, incluso si no son reconocidos como un gobierno legítimo.

En tanto, más de 1,6 millones de afganos han huido del país desde 2021. Pero esos refugiados enfrentan un futuro incierto, muchos todavía esperan ser admitidos en EE.UU. y otras naciones occidentales. Y otros han sido deportados por la fuerza a Afganistán. Muchas son mujeres.

“Afganistán se encuentra en medio de una crisis de salud mental precipitada por una crisis de derechos de las mujeres”, reconoce Alison Davidian, representante de ONU Mujeres. Alrededor del 90% de los ingresos de salud mental en el hospital provincial del oeste de Herat fueron de mujeres que “se derrumbaron bajo el peso de las nuevas restricciones”, reconoce un médico sobre el gran drama afgano.

por R.N.