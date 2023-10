Globalizacion del lenguaje: lenguas casi muertas, idiomas sin hablantes

A día de hoy, y con la llegada de internet a los hogares de la mayoría, con tan sólo un par de clicks y anotar en Google “aprender idiomas”, se verán miles de páginas que ofrecen cursos de lenguas. Por lo general, y según casi todas las estadísticas, el inglés aparece en el primer lugar de los más aprendidos, superando ampliamente al francés y español, sus seguidores más cercanos. Se puede afirmar, sin equivocaciones, que el inglés es el idioma del mundo -o, por lo menos, el de los negocios- que reemplazo al latin hace centurias y que se lo exige como condición en muchos puestos de trabajo. Lo cierto es que, estas páginas y aplicaciones de lenguas ofrecen solamente cursos,clases y actividades de los idiomas más hablados e “importantes” del globo, lenguas que se cuentan con los dedos de las manos.

Varios estudios afirman que en el mundo se hablan más de 7000 idiomas, de los cuales apenas 300 son hablados por más de un millón de personas y apenas 85 son las lenguas habladas por el 80% de la población mundial. Pero la estadística nos acerca otro dato francamente más preocupante y del que menos se habla: que, de estas 7000 lenguas, la mitad (3.500), son habladas por menos de 10 millones de personas y 2580 (casi el 45% del total) están en peligro de extinción. La globalización, en parte, ha hecho que muchas de ellas hayan caído en desuso, no sólo por su complejidad sino también por no tener escritura.

Los idiomas mas estudiados por País. Fuente: Duolingo 2021

Lenguas muertas (o a punto de morir)

Se define como lengua muerta a aquel idioma que ha perdido la totalidad de sus hablantes nativos, aunque siga siendo usada en diferentes escenarios. El ejemplo más claro y conocido de este fenómeno lo aporta el latín. Este, después de haber sido el idioma del imperio romano que sometió al mundo, hoy es lengua oficial únicamente en el Vaticano. Más allá de que algunas de sus expresiones sigan siendo usadas en ámbitos burocráticos o legales, lo cierto es que nadie en todo el mundo tuvo al latín como lengua materna. A diferencia de otros idiomas que han muerto o han desaparecido, la historia del latin ha hecho que este siga presente de alguna manera por ser la lengua de la que derivaron otras como el español, el francés, italiano, etc, pero sobre todo, por tener un sistema de escritura claro y conciso. El gran problema que enfrentan muchas lenguas en peligro de extinción, por el contrario, es que son idiomas estrictamente orales. No caracteres gráficos, reglas gramaticales ni estructura alguna, haciendo complicado no sólo su aprendizaje sino también su preservación porque, ¿cómo se recuperan sonidos que ni siquiera se pueden anotar?

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), una nueva lengua desaparece cada dos semanas. Y, con ella, muere también una forma de ver el mundo, historias de centenares de años dejan de ser contadas, al tiempo que palabras, valores y tradiciones pierden su significado para siempre. ¿De cuántos idiomas estamos hablando? Sólo en la última década, más de cien han dejado de hablarse. Casi 60 son los otros idiomas que- aunque aún no han muerto- tienen un fin muy cercano porque además no contar con escritura son habladas por una sola persona en todo el planeta. El escenario es cada vez más desalentador e irreversible.

En América se calcula que hay más de 400 lenguas amenazadas, principalmente en el Amazonas y el sur de los Estados Unidos. Argentina tampoco es ajena a este fenómeno de los idiomas que desaparecen y se estima que hay entre 10 y 15 lenguas en peligro de extinción, y más de 12 ya han sido calificadas como muertas. Entre las que extintas tenemos entre las más conocidas el gününa këna, el selk'nam u ona (que en 2014 perdió a una de las únicas dos personas que sabía semi-comunicarse en el idioma) o el yagan, que el 16 de febrero del 2022 y a causa del COVID perdió a su última hablante nativa, Cristina Calderón Harban, por lo que oficialmente es ya una lengua muerta.

Cantidad de Lenguas en peligro de extincion en todo el mundo. Credito: statista

Idiomas en vías de extinción en Argentina

Pero, ¿en qué zonas de Argentina se hablaban estos idiomas que quizá ni siquiera conocimos? La lenguas muertas estuvieron en la zona patagónica (tanto en Argentina como en Chile) y comenzaron a morir luego del éxito de la mal llamada Campaña del desierto, que supuso un antes y un después en la vida de los indígenas de la región, y sobre todo, en sus idiomas nativos. La hegemonía del español y la complejidad para comunicarse en sus lenguas maternas (casi todas sin escrituras) hizo que poco a poco, los hijos y nietos de población aborigen se alejaran de su linaje y tuviesen al español como lengua principal.

Pero no todo son malas noticias. En 2012, la Universidad de Hawaii (UHM), Estados Unidos, empezó con The Endangered Languages Project (ELP), el proyecto de lenguas en peligro de extinción, según su traducción. Gracias a éste y desde hace más de una década, científicos y científicas vienen recopilando datos, videos, audios y documentos de idiomas que poco a poco están perdiendo sus hablantes, con el objetivo de conservar sus palabras, frases, verbos y que no sean meras leyendas del pasado. En la página https://www.endangeredlanguages.com/about/ no sólo hay información valiosa, sino también un mapa interactivo donde se muestran las zonas de las lenguas y el estado de estas.

Los niveles de amenaza van desde en “situación de riesgo” -en los mejores casos- hasta “en grave peligro de extinción”, en los peores. El objetivo del espacio es el de ayudar en todo lo posible a estas lenguas a persistir durante el tiempo e inmortalizarse, al menos, en internet. El programa a su vez admite y promueve la participación de usuarios de todo el mundo (la participación es, desde luego, sin fines de lucro) con el fin de conseguir la mayor cantidad de información posible de estos idiomas.

Mapa Interactivo de lenguas en peligro Credito: Universidad de Hawaii

En un mundo donde todo parece cada día más conectado, más unido y menos diversificado, la muerte de lo ajeno y diferente es algo muy cotidiano. La muerte de un idioma no significa sin embargo que estemos más cerca de una unión global. De hecho, el esperanto se creó específicamente para eso y nunca alcanzó su cometido. Al mismo tiempo, ya se sabe que cada quince días un nuevo lenguaje se pierde y que con él es una cultura la que muere. Hay una visión del mundo que deja de existir, una realidad que no vuelve jamás.Las lenguas son un rastro del pasado y del presente, pero a veces -y lamentablemente- ya no lo son del futuro.