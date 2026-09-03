Cómo la inteligencia artificial está cambiando las finanzas

Durante años, la transformación digital en finanzas estuvo asociada a hacer más eficiente lo que ya existía: digitalizar planillas, automatizar tareas puntuales o mejorar reportes. Hoy el cambio es más profundo. La inteligencia artificial no está simplemente acelerando procesos: está modificando la manera en que las empresas administran, interpretan y toman decisiones sobre su información financiera.

Esta transformación llega en un momento en el que las organizaciones enfrentan más transacciones, mayores exigencias regulatorias y una creciente complejidad operativa. Todo eso ocurre, además, con cada vez menos margen para decidir tarde. En ese escenario, seguir gestionando con una lógica predominantemente manual deja de ser solo una ineficiencia: empieza a convertirse en un límite para crecer.

Del trabajo artesanal a una nueva escala operativa

Buena parte de la administración financiera se construyó bajo una lógica artesanal: procesos armados “a la Excel”, controles manuales y validaciones que dependían casi exclusivamente de la intervención humana. Ese modelo permitió operar durante mucho tiempo, pero hoy muestra con claridad sus costos: lentitud, errores, baja trazabilidad y dificultades para escalar.

La aparición de agentes autónomos amplió de manera significativa la cantidad y complejidad de los problemas que la inteligencia artificial puede ayudar a resolver. El ejemplo más visible suele ser el de los bots de atención al cliente, pero el verdadero salto ocurre cuando la tecnología deja la periferia y entra en los procesos centrales del negocio.

Hoy la IA ya puede intervenir en la conciliación de movimientos, la contabilización, la automatización de flujos de dinero mediante APIs bancarias, la detección de anomalías, el análisis del comportamiento de usuarios, la recuperación de información impositiva de comprobantes y la generación automática de indicadores financieros. No se trata solamente de reemplazar tareas repetitivas. Se trata de operar a una escala y con una velocidad que serían muy difíciles de alcanzar únicamente con trabajo manual.

El valor no está solo en automatizar

Sin embargo, el cambio más relevante no pasa por hacer en minutos lo que antes demandaba horas. bLa principal ventaja de estas herramientas es su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en tiempo real, detectar contradicciones, identificar patrones y encontrar relaciones que muchas veces no resultan evidentes para una persona.

Eso modifica directamente la lógica de decisión. Hasta hace poco, muchas definiciones financieras se analizaban en ciclos trimestrales o mensuales. Hoy, con datos más accesibles y herramientas más sofisticadas, desvíos, oportunidades o señales de alerta pueden detectarse en días e incluso en horas. El área financiera deja así de mirar únicamente lo que ocurrió para empezar a preguntarse qué está ocurriendo ahora y qué puede ocurrir después.

En plataformas como Kuru ya estamos viendo ese cambio de forma concreta. La incorporación de inteligencia artificial en la validación de comprobantes, la automatización de rendiciones y la detección de inconsistencias en gastos permite reducir tiempos operativos y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de la información sobre la que se toman decisiones. Y esa segunda parte es probablemente la más importante. Automatizar ahorra tiempo; contar con mejor información cambia decisiones.

La inteligencia artificial no corrige procesos frágiles

Hay un punto fundamental que suele pasarse por alto: la inteligencia artificial no reemplaza el diseño de procesos. Existe cierta expectativa de que incorporar IA vuelve automáticamente más robusta una operación. En la práctica, puede suceder exactamente lo contrario. Si los procesos son frágiles, los sistemas no generan registros de auditoría adecuados o no existe una correcta segmentación de permisos, la tecnología termina amplificando esas debilidades. Dicho de otra manera: la inteligencia artificial no corrige el desorden. Lo acelera.

Por eso, antes de automatizar, las empresas necesitan construir bases sólidas: datos confiables, procesos claros, trazabilidad y reglas de operación consistentes. Recién sobre esa estructura la tecnología puede multiplicar resultados. También conviene revisar otra idea bastante instalada: que innovar implica necesariamente moverse más rápido que la regulación. Muchas veces ocurre lo contrario.

La inteligencia artificial puede ayudar a cumplir mejor con requisitos regulatorios, fortalecer controles internos y ampliar las capacidades de monitoreo. En ámbitos sensibles como la prevención del lavado de dinero, la trazabilidad de operaciones o el análisis de alertas, estas herramientas pueden aportar una combinación de velocidad, profundidad y capacidad de análisis difícil de alcanzar de manera exclusivamente manual.

Pero hay un límite que no debería confundirse: automatizar no significa delegar la responsabilidad. Los algoritmos pueden asistir, procesar, comparar y ordenar. La decisión final, la interpretación normativa y el criterio profesional siguen estando en manos de las personas.

Hacia finanzas más estratégicas

Quizás uno de los efectos más relevantes de esta transformación sea el nuevo lugar que empieza a ocupar el área financiera dentro de las organizaciones. Finanzas deja de ser solamente un espacio de control operativo para convertirse en un área con capacidad de anticipación estratégica. Cruzar información histórica con datos actuales permite identificar patrones, revisar decisiones pasadas a partir de nueva evidencia y entender con mayor claridad qué está funcionando realmente en el negocio y qué permanecía oculto detrás del ruido operativo.

Ese cambio también modifica el valor del trabajo humano. Cuanto más puedan automatizarse las tareas repetitivas de procesamiento y control, más tiempo podrán dedicar los equipos financieros a interpretar, proyectar, anticipar riesgos y acompañar las decisiones del negocio. La verdadera transformación, entonces, no consiste en tener una empresa donde la inteligencia artificial haga más cosas. Consiste en construir una organización que pueda entender mejor lo que está pasando y decidir antes.

Las compañías que logren dar ese salto no solo tendrán finanzas más eficientes. Tendrán una ventaja competitiva difícil de replicar: la capacidad de convertir información en decisiones cuando todavía hay tiempo para actuar.

Juan Pablo Picasso es Chief Information Officer & Co-Founder de Kuru

por Juan Pablo Picasso