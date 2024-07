El Nene, el libro sobre el autor del primer Robo del Siglo

Escribí El Nene. El Protagonista del primer Robo del Siglo (Editorial Pacto de Lectura) cuando murió mi tío, y sentí la necesidad de plasmar su historia. Fue como un hermano mayor para mí. Admiraba su audacia, su carisma, su fuerza y su rebeldía.

Siempre me interesaron los detalles de su golpe más resonante, el Banco Nación de Independencia y Boedo. Fue el asalto más millonario en la historia de Argentina, y predecesor de otros robos muy famosos.

El tío me contó todo con detalles y respondió a todas mis preguntas. Fueron cuatro los que ingresaron el 19 de abril de 1968, por una puerta con la cerradura rota, antes de la apertura al público. Uno quedó “de campana”, otros dos se presentaron con mamelucos “para arreglar unas máquinas de escribir”, y mi tío, el Nene, de impecable traje gris. Ametralladora en mano, él llevó a los rehenes al subsuelo. Para despistar a la policía, se comunicaron entre sí en francés, que estudiaron durante meses, y también por señas. El asalto duró varias horas porque la bóveda se abría con tres códigos diferentes en poder de tres personas distintas. Se llevaron $63 millones y no tocaron el dinero de las cajas, de hecho, ese día se pagaron las jubilaciones. No hubo gritos, y nadie resultó herido. Además, no dejaron rastros.

La noticia apareció en Clarín al día siguiente, y ese mismo día se suicidó el mayordomo que vivía en el piso superior del Banco, y quien había brindado a la banda información clave, como el de la cerradura rota.

Ninguno de los cuatro fue detenido por el robo: se buscaba una banda liderada por Chiappe, un francés, que ya estaba preso en Devoto. Luego, mi tío haría un acuerdo con el francés, un capítulo aparte de esta “novela real”. El tío finalmente caería preso por otro hecho, pero no por aquel asalto célebre.

Porque su vida se entreteje con la historia de mi familia, y con mi propia infancia y adolescencia, contarla es un modo de contar mi propia historia, de responder viejas preguntas y descubrir preguntas nuevas.

por Liliana Chimenti