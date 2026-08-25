Feinmann: “Milei planteó en la reunión de Gabinete que se siente incomprendido por la sociedad”

Una frase atribuida a Javier Milei abrió una ventana inesperada sobre el clima interno del poder. Durante el pase televisivo con Pablo Rossi en A24, Eduardo Feinmann aseguró que el Presidente dijo ante sus ministros que se siente incomprendido por la sociedad. Según el periodista, esa percepción explica que colaboradores cercanos lo vean “enojado con la realidad”. La información no fue confirmada públicamente por la Casa Rosada.

El comentario habría surgido en la reunión de Gabinete que Milei encabezó el lunes 24 de agosto, la primera con el equipo completo después de 45 días. El encuentro marcó además su regreso a Balcarce 50 tras más de tres semanas sin actividad allí. La versión oficial informó que se analizó el escenario político y el efecto de los discursos que, a juicio del Gobierno, buscan sembrar incertidumbre y temor en la sociedad y los mercados.

Puertas adentro, el mandatario volvió a defender la continuidad del programa económico. Planteó que construir credibilidad demanda tiempo y que cambiar el rumbo implicaría perderla. También rechazó que exista una crisis generalizada de morosidad, uno de los asuntos que ganaron espacio en la discusión pública por las dificultades de familias y empresas para afrontar sus compromisos.

La revelación de Feinmann llega después de otra versión difundida por él mismo: citando a un ministro, afirmó que Milei había permanecido diez días recluido para terminar un libro y que, durante ese lapso, sólo mantuvo contacto con un grupo reducido de colaboradores. El dato reforzó también las preguntas sobre el aislamiento presidencial en un momento de tensión política y económica.

El contraste con el humor social es el núcleo del episodio. Un relevamiento de AtlasIntel y Bloomberg registró en agosto 62,4% de desaprobación hacia Milei y una evaluación negativa de la economía entre siete de cada diez consultados. A la vez, el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella mejoró 6,4% frente a julio, aunque sigue 16,5% por debajo del cierre de 2025.

Si la confidencia fue reproducida con precisión, el planteo revela algo más que fastidio: muestra una Presidencia que interpreta la distancia con la ciudadanía como un problema de comprensión. Para un Gobierno que hizo de la firmeza y la confrontación dos marcas de identidad, esa lectura puede endurecer el rumbo. La discusión ya no pasa sólo por sostener el plan, sino por explicar por qué sus resultados no son percibidos del mismo modo fuera del círculo oficial.