Francisco, el Caputo que faltaba

En la última semana hubo revuelo mediático con el lanzamiento de la Fundación Faro, el think tank libertario que tiene entre sus figuras destacadas al pensador de derecha Agustín Laje. Pero quien está, en verdad, detrás de la creación de este grupo es el asesor presidencial Santiago Caputo, quien, según trascendidos, tendría dentro de esta estructura a su hermano mayor Francisco, con la crucial tarea de ocuparse, entre otras cosas, de la recaudación. En su cena inaugural, la Fundación Faro cobró, según trascendió, tickets de hasta 20 mil dólares por mesa.

Francisco Caputo es apenas un año mayor que Santiago y desarrolló una vocación por coachear personas en sus desarrollos personales. En su Instagram describe sus charlas en sesiones de coaching ontológico como desarrollos de “Súper Humanos”, donde se promueven conceptos como “potencial humano”, “consciencia”, “transformación” y “entrenamientos”.

En una entrevista del 2019 con un colega suyo llamado Martín Daulerio, reflexionó sobre un tema que todo el tiempo trata en sus conversaciones con sus alumnos: el dinero. “Siempre decimos en los entrenamientos que no hay nada que se pueda comprar con dinero que no se pueda comprar con confianza”, explicó y agregó: “No es, obviamente, que vamos a comprar un auto y sacamos del bolsillo confianza. No se trata de eso, sino de preguntarnos realmente por qué es que no tenemos dinero. Y muchas veces es porque nos falta confianza en nosotros mismos. La persona confiada tiene la capacidad, la competencia para crear el dinero”.

Francisco es el mayor de todos, le siguen Santiago, Ezequiel y la más chica, Malena. Todos hijos del escribano Claudio Caputo, vecinos del barrio de Belgrano y alumnos del Colegio Manuel Belgrano. Aunque Francisco Caputo, al igual que su hermano, suele huir de la exposición pública y casi no hay documentación que lo vincule con la fundación, su rol es clave en este nuevo think tank. Quien lo dejó expuesto fue Alberto Benegas Lynch hijo en la red social X (ex Twitter) al celebrar el lanzamiento de la fundación.

“Gracias @fundfaro, con inmenso gusto presido el Consejo Académico Internacional donde me acompañan colegas/amigos de distintos países al efecto de sumar apoyo intelectual a las extraordinarias metas del Presidente y agradezco la muy eficaz coordinación de Fran Caputo”, escribió. Cuando Santiago Caputo vio el tuit, solo atinó a resignarse, resoplar y balbucear entre dientes un claro: “No puede ser”. Uno de los intocables del liberalismo argentino le había puesto el cascabel al gato.

El dominio fundaciónfaro.org.ar está registrada en Mi Argentina bajo la razón social legal Fundación Valorar, que tiene su domicilio fiscal en Reconquista 40, a menos de media cuadra de la Plaza de Mayo. Santiago Caputo suele utilizar las instalaciones de la fundación como propias. Por ejemplo, cuando tuvo que reunirse en secreto con Mauricio Macri, hace alrededor de dos meses, el lugar elegido fue esa oficina.

Agustín Laje, el principal referente de la fundación, dijo en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann que el think tank tenía como propósito “dar la batalla cultural, formar a los futuros cuadros técnicos, políticos, a los futuros referentes culturales y líderes empresariales”. Además agregó que era “autónoma”, que no formaba parte de la estructura orgánica de La Libertad Avanza ni cabía llamarla la fundación de Milei.

Francisco Caputo, el coordinador de esta fundación autónoma, suele visitar a su hermano en la Casa Rosada varios días a la semana y lo ayuda en todas las cuestiones que el asesor presidencial necesita delegar en alguien de confianza. En el último año dejó un poco de lado su vocación de coach personal para entregarse a dos cuestiones familiares que necesitan de su respaldo: reorganizar la escribanía de su padre y acompañar a su hermano Santiago.

En cuanto a registros laborales, y más allá de su trabajo en el Gobierno, Francisco comparte con su hermano un mismo empleador en los papeles: Lucas Costa, un empresario Pyme amigo de la infancia de la familia Caputo y vecino del country Martindale. Costa tiene dos empresas, Zefico SA, en la que emplea a Santiago Caputo, y Camalu SA, en la que tiene como empleado a Francisco. Estas dos compañías serían las encargadas de administrar los bienes familiares de la familia Caputo. Enredado. En síntesis, en cuestiones políticas y de dinero, Santiago y Francisco son lo mismo.