Ficha Limpia: qué dijeron los políticos tras la falta de quórum

Por segunda vez, la falta de quórum frustró la sesión convocada este jueves para tratar el proyecto de Ficha Limpia que impulsa el PRO y otros bloques aliados al gobierno nacional. El dato político anecdótico tiene que ver con las ausencias dentro del propio oficialismo. Una maniobra que muchos rumorean que puede marcar algún tipo de negociación abierta con el kirchnerismo.

Entre los diputados ausentes se encontraron Santurio, Alvaro Martínez, Ansaloni, Macyszyn, Píparo, Orozco, Pagano y Peluc pertenecientes a La Libertad Avanza. Por su parte, entre los aliados al oficialismo, el PRO tuvo tres faltas: Tortoriello, Núñez y Chumpitaz. A esas ausencias se sumaron otras 6 del bloque Encuentro Federal: Pichetto, Torres, Massot, López Murphy, Ávila y Natalia de la Sota. Por el bloque radical Democracia para siempre faltaron Coletta y Rizzotti, mientras que por la UCR, Tournier y Sarapura. Lourdes Arrieta y los diputados que responden al gobernador tucumano Jaldo también faltaron al encuentro.

“Fracasó otra vez la sesión de ficha limpia. El peronismo y sus cómplices, siempre trabajando para hacer del Congreso una cueva de delincuentes. ¡Ni un voto a los ausentes en 2025!”, destacó Fernando Iglesias en su cuenta personal de X. El posteo destacó una imagen que indicaba los 116 legisladores presentes en el debate y los 141 ausentes. El mínimo establecido para el inicio de sesión en la Cámara Baja es de 129 asistentes.

La impulsora del proyecto, Silvia Lospennato también protesto en redes sociales subiendo la grabación de su discurso en el recinto. El diputado Martín Tetaz fue más crudo en redes sociales. “Una vergüenza más; otra vez se cayó la sesión para tratar Ficha Limpia. Es evidente que muchos sectores políticos tienen el culo sucio y a otros les conviene que los corruptos sean candidatos para poder polarizar”, escribió el economista radical compartiendo una imagen de las bancadas ausentes.

Indignada y subiendo a su cuenta de X el viralizado discurso de Lospennato, Maria Eugenia Vidal expresó: “Hoy ganaron los corruptos, con la complicidad de los diputados que no se sentaron en sus bancas. Ellos son los que les deben una explicación a los argentinos”. La ex gobernadora bonaerense concluyó: “No nos vamos a rendir. FICHA LIMPIA VA A SER LEY, les guste o no”.

Las libertarias Maria Celeste y Lilia Lemoine se sacaron una foto sentadas en sus butacas subiéndolo a las redes."Sin quorum para Ficha Limpia. Cada vez queda más claro quienes son los cómplices de la corrupción", arremetió la parlamentaria cordobesa.

En un discurso encendido, Facundo Manes declaró: “Hoy me siento avergonzado de pertenecer a esta Cámara, porque diputadas y diputados de todos los bloques fueron influenciados por un gobierno que vino a erradicar la casta, pero se rodeó de ella; y porque aplica los métodos de la casta: cambiar voluntades, como lo hizo hoy en todos los bloques”.

“También por lo que denunciamos la semana pasada, y lo pueden ver en mis redes: el pacto entre Millei y Cristina Kirchner. No me asombra, porque los dos son populistas y son las dos caras de una misma moneda”, disparó el neurólogo y agregó: “Milei se ha convertido en lo mismo que vino a combatir. Se ha convertido en la casta con rasgos autoritarios y con un proyecto de país para el 20 por ciento de los argentinos. Esto es un llamado de atención para los bloques del PRO y del radicalismo que acompañan a Milei, porque hay bastante evidencia y no pueden ser cómplices”.

El diputado radical bonaerense cerró: “Vamos a seguir resistiendo, desde el Congreso de la Nación y desde las calles de la Argentina, para construir una oposición a este gobierno populista de derecha que se llama Javier Milei y a ese populismo de izquierda que se llama kirchnerismo, y a todos los cómplices, de derecha y de izquierda: a los empresarios, a los sindicatos y a los políticos que, sin ser kirchneristas y de Milei, son cómplices de los populismos en Argentina. Sáquense la careta. Los empresarios que tuitean de la libertad ¿qué van a decir hoy? ¿Qué van a decir los republicanos del PRO y del radicalismo de derecha? ¿Qué van a decir los kirchneristas? ¿Qué va a decir los periodistas que nos dan consejos en la televisión? Hoy estamos viendo el pacto de Cristina y Milei, que en la provincia de Buenos Aires han formado una nueva lista para la elección próxima. Hay que ver quién va primero, si Karina Milei o Cristina Kirchner”.