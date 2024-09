Los cruces en Twitter de la furiosa interna radical

En la tarde del lunes la Convención Nacional de la UCR deicidió suspender de manera preventiva a cuatro de los cinco diputados nacionales que se reunieron con Javier Milei y votaron a favor del veto a la ley de movilidad jubilatoria. A través de un comunicado, se dio a conocer la sanción a Mariano Campero (Tucumán), Martín Arjol (Misiones), Luis Picat (Córdoba) y Pablo Cervi (Neuquén).

En redes sociales, varios referentes y dirigentes del radicalismo salieron a criticar fuerte la decisión del órgano legislativo partidario que lidera Manes y que se encuentra alineado al presidente de la Unión Cívica Radical, Martín Lousteau. En junio, los cuatro parlamentarios habían votado a favor del proyecto cuando la UCR lo impulsó, pero cambiaron de postura después de reunirse en la Casa Rosada con Javier Milei, llevados por Martín Menem.



“Ante este jaque, ratifico que pocas veces en mi vida actué con tanta convicción, como cuando decidí blindar el equilibrio fiscal de este Gobierno. La defensa de las instituciones es dejar gobernar. A Alfonsín, a De la Rúa y a Macri no los dejaron gobernar. Con Alberto Fernández, que tuvo el peor índice de jubilaciones de los últimos 20 años, ningún kirchnerista dijo nada. Ningún kirchnerista”, expresó Campero en su cuenta de la red social X.

Además, el legislador apuntó contra la línea politica de lousteau en el centenario partido. “Y no estoy hablando solamente de los peronistas. También hay radicales kirchneristas. En Tucumán, jugué el ballotage con Milei. El 80 % del radicalismo jugó con Massa. ¡Públicamente, el radicalismo jugó con Massa! Y una más: no son dueños del partido. No tienen derecho a expulsar a diputados votados por los ciudadanos en la boleta Bullrich-Petri. Los que hoy piden expulsiones quieren volver al país que dejó el kirchnerismo. El ministro de “la 125” quiere una Argentina kirchnerista. No retrocedamos 20 años”, concluyó el diputado tucumano.

Compartiendo el escrito de la Convención Nacional de la UCR en su cuenta de X, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo señaló: “La política de mayorías populares no es para sectas, ni se hace con purgas. La UCR no es una agrupación universitaria, es un partido nacional. Esta decisión está mal. Le pido a las autoridades del partido que asuman la tarea de conducir, no que sean la voz de una facción”.

Poniéndole un poco de picante a la interna radical, desde afuera del movimiento fundado por Leandro Alem, el diputado bullrichista Damian Arabia destacó: “Cuando Lousteau votó en contra de su bloque, ni lo suspendieron ni lo investigaron. Se ve que el Comité cooptado por el exministro de economía de Cristina tiene una “ética” selectiva. Mi solidaridad con @mariano_campero, @LuisPicat, @MartinArjol, @CerviPablo y @roxanareyessc”. El dirigente del PRO compartió una nota de Infobae sobre el tema en su red social.

En la discusión, inevitablemente los ojos se centraron en Rodrigo De Loredo. “La decisión tomada por la mesa directiva de la Convención Nacional es inédita, de una gran irresponsabilidad y parcialidad selectiva. No es la primera vez que miembros del Bloque votan de manera diferente. Ni en Diputados ni en Senadores. No tiene ningún efecto directo sobre el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR. Cualquier decisión sobre la conducta de los diputados que integran nuestro Bloque será tomada entre los pares, buscando siempre los consensos y sin posturas sesgadas dentro de un partido que incluye pluralidad de miradas”, sostuvo el presidente del bloque de Diputados de la UCR.

Respondiendo a De Loredo, Gastón Manes disparó: “Estimado Diputado, el problema no es votar en contra del bloque, sino negociar de espaldas a la sociedad y del partido un cambio intempestivo de su voto en contra de un proyecto de ley de la UCR que Ud. mismo impulsó y que ellos mismos defendieron y votaron unos días antes. Los diputados sancionados entregaron a los jubilados vaya uno a saber por qué beneficio personal”.

“Los radicales tenemos muchos referentes, como Alem, Yrigoyen, Lebensohn, Illia y Alfonsín. Borocotó no está entre ellos. De paso, y respecto a lo que menciona del efecto que tendrá la decisión de la HCN en el Bloque, permítame un humilde consejo de un ciudadano de a pie, le recomiendo que deje un rato las redes sociales y relea la carta orgánica del partido al cual se afilió”, cerró el presidente de la Convención Nacional de la UCR.