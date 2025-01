Milei y CoinX, relaciones peligrosas

Javier Milei ya era diputado en 2022. Por ese motivo, su entorno le aconsejaba que no promocionara a una empresa que, con una fachada de “compañía cripto” tenía todos los ribetes de una estafa piramidal. “Le dije que no le hiciera propaganda a Coinx, por más de que le pagaran mucha plata para que los recomiende en videos y lo agregue en su propia bio de Instagram como publicidad”, recuerda Carlos Maslatón, quien entonces estaba muy cerca del actual Presidente. Fue desoído.

“No hubo caso”, sigue el militante liberal que a mediados de ese año terminaría por ser eyectado de la mesa chica de Milei. Y completa: “Él considera legítimo cobrar por difundir a estos fraudes financieros y cree doctrinariamente que los esquemas Ponzi son hechos normales del mercado y que no deben prohibirse”.

Por ese, o por otro motivo, Milei no sólo promocionó la empresa que hoy sigue siendo investigada por fraude a sus clientes, sino que además en la actualidad y ya siendo Presidente, conserva el posteo en redes respaldando a la compañía cripto.

Ni siquiera el arresto del financista que aparece dándole un apretón de manos, lo hizo que le quitara el apoyo mediático. A Francisco José Hauque, titular de Coinx, lo detuvieron por presunta violencia de género días atrás y en su vehículo encontraron dos kilos de cocaína y armas. Las relaciones del Presidente podrían ser un tanto peligrosas.

Promoción

Milei nunca explicó cuánto cobró, y de qué forma, por el supuesto asesoramiento y la publicidad de la compañía cripto. En un video que él publicó en sus redes el último día del 2021 se lo veía ingresando a la empresa: “Tuve el placer de conocer las oficinas de @coinx.world y su equipo”, escribió entonces en Instagram. “Están revolucionado la manera de inversión para ayudar a los argentinos a escapar de la inflación. Desde ya puedes simular tu inversión en pesos, dólares o criptomonedas y obtener una ganancia”, agregaba.

Luego, la recomendación terminaba: “Escríbanles de parte mía así los asesoran con lo mejor”. Muchos militantes libertarios confesaron haber ingresado al sistema investigado como estafa piramidal por el consejo virtual de Milei.

A mediados del 2022, la Comisión Nacional de Valores intimó a la plataforma Coinx a que cesara su actividad de oferta de asesoramiento en inversiones. Para esa altura, Milei ya había relativizado su rol en la empresa: “Yo di mi opinión”, decía en una entrevista en Radio Con Vos. Según su relato, desde la empresa lo habían llamado para que de una valoración personal: “Ellos tomaban plata, con eso compraban títulos en dólares, y con esa devaluación que se generaba te pagaban tasas en pesos muchas más altas que las que te pagaba el mercado, que te las regulaba el Banco Central. Eso, además, les permitía tener fondeo para invertir en la granja de cripto que tenían, y ahí generaban criptomonedas y tenían más plata. El negocio estaba bien armado”, dijo sobre el funcionamiento de la empresa que prometía retornos siderales de dinero, el mayor motivo para sospechar que podía terminar mal.

“Ellos no quisieron modificar algunas cuestiones que les fui marcando y yo decidí no seguir haciendo cosas con ellos. No aceptaron una sugerencia mía de modificar algunos parámetros y decidieron ir a otro esquema”, dijo luego en la misma entrevista.

No fue la única defensa que el entonces diputado haría de Coinx: en redes también discutía con aquellos que la tildaban de estafa piramidal. “Coinx les pagó a todos”, decía. “Se dejan operar por los sicarios a sueldo de Juntos por el Cambio”, protestaba. Luego de que en 2023 la empresa fuese denunciada en la Justicia, dejó de referirse a esta cuestión.

Grises

Milei nunca explicó en profundidad su patrimonio, más allá de las declaraciones juradas obligatorias de todo funcionario público. Es que por aquellos años en el Congreso, sorteaba su sueldo entre sus militantes como forma de promoción, y eso abría el interrogante acerca de cómo lograba mantenerse.

Para zanjar dudas, en su entorno sugieren que vivía de asesorar empresas, lo que abre la puerta a otras preguntas: ¿Cuáles?¿No debería ser información pública teniendo en cuenta que como diputado o Presidente podría haber conflictos de intereses? Eso nunca fue contestado.

A principios de 2022, cuando asesoraba y publicitaba Coinx, mientras donaba su sueldo como legislador, el economista libertario se mudó a un country cuyo alquiler de las casas cuesta, en promedio, unos dos mil dólares. Su estilo de vida mejoró sustancialmente.

Milei, incluso, pudo sortear la crisis económica del 2023, esa que le sirvió de trampolín para llegar al Sillón de Rivadavia. De acuerdo a su última declaración jurada comenzó el año con un patrimonio de 21 millones y lo terminó, ya habiendo asumido como primer mandatario, con 125 millones. Un incremento de 495%. Más del doble que la inflación.

Si bien gran parte del aumento de capital se debió a un incremento en la valuación de sus bienes, la otra parte se vuelve más difusa. Es que en la presentación, que se publicó a fines de 2024, el Presidente volvió a declarar una cuenta en dólares por 20 mil, la misma que tenía el año anterior, pero sumó una caja de ahorro en dólares con más de 65 mil dólares.

En Casa Rosada suelen no prestar atención a los pedidos de explicaciones sobre el patrimonio del Presidente. Por eso ignoraron la información sobre la detención del titular de Coinx, el hombre que era asesorado por Milei. Pero el escándalo policial es un llamado de atención sobre los empresarios con los que hacía negocios el economista libertario.