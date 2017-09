Macri y Joe Lewis: una amistad que “perdonó” mil millones de deuda a Edenor

Por Marcos Teijeiro

Amigos con beneficios. Así podría definirse la relación entre el presidente Mauricio Macri y el magnate inglés Joseph Lewis, el mayor accionista privado de Edenor y propietario de miles de hectáreas en la Patagonia. El presupuesto 2017 elaborado por el Poder Ejecutivo y convertido en ley por el Senado, es la última muestra de esta amistad provechosa: el Estado le perdona una deuda de más de mil millones de pesos a Edenor.

“El Presidente es amigo de la familia Lewis desde hace más de once años”, aseguró la mano derecha y administrador de las empresas de Lewis en Argentina, Nicolás Van Ditmar, quien además explicó que la relación venía del fútbol, cuando Macri era la máxima autoridad de Boca Juniors y Lewis ya había comprado el club londinense Tottenham Hotspurs.

Lo que no sabía en ese momento Lewis es que esa amistad hoy le reportaría grandes beneficios. A través de la empresa Pampa Energía, el inglés posee parte del capital accionario de Edenor, que ya se vio favorecida por el aumento de tarifas eléctricas de febrero y ahora, tras aprobarse el presupuesto 2017, se lo exime de abonar una deuda superior a 1.200 millones de pesos que mantiene con el Estado.

Magnate. Lewis es el sexto hombre más rico de Gran Bretaña con una fortuna que alcanza los 5,3 mil millones de dólares. Su buque insignia es el Tavistock Group, un conglomerado de más de 150 empresas diseminadas alrededor del mundo. Esta firma, con sede en las Bahamas, controla en nuestro país muchas empresas energéticas a través de un complejo entramado empresarial.

En primer lugar, Tavistock controla parte de Pampa Energía SA. A su vez, esta firma posee la mayoría de las acciones privadas de Edenor, de la transportadora Transener y de más de diez empresas vinculadas a la generación, transmisión y distribución de energía. La empresa Pampa Holdings LLC es la accionista privada con mayor cantidad de acciones en Pampa Energía y esa compañía es controlada por dos firmas: Pampa F&F LLC, propiedad de Marcelo Mindlin, y Lambex International, domiciliada en Luxemburgo y parte del grupo Tavistock de Lewis. Esta sociedad figura en los prospectos para accionistas que la propia empresa publica en la Security And Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, donde Pampa Energía cotiza en la bolsa neoyorquina.

Por eso, el beneficio que el Gobierno concedió a las empresas energéticas no hará más que repercutir en el bolsillo del amigo inglés. El presupuesto aprobado para el próximo año contempla una condonación de las deudas que estas compañías mantenían con el Estado. En total son más de 19 mil millones de pesos, de los cuales, 1.229 millones le fueron “perdonados” a Edenor. “Es un disparate, se favorece a las grandes empresas y no a las cooperativas eléctricas locales. Es todo un negocio”, reconoció un senador que votó en disidencia a este artículo del presupuesto.

Pero Lewis y su socio Mindlin no sólo se vieron beneficiados por la anulación de la deuda, sino que además la noticia hizo que las acciones de sus empresas se dispararan. Durante noviembre, Edenor (10,9%) y Pampa Energía (8,3%) fueron las empresas del rubro servicio que más subieron su valor.

Esa no sería la única buena noticia para los dueños de Pampa Energía. Porque a pesar de que el Gobierno lo había negado meses atrás, la ANSES vendió las acciones que tenía en Petrobras Argentina. A cambio de 156 millones de dólares, Pampa Energía se quedó con el 11,85% del capital social de la empresa. Ya poseía la mayoría de Petrobras Argentina desde julio, cuando la compró a capitales brasileros.

Vacaciones VIP. La amistosa relación entre Macri y Lewis quedó al descubierto en marzo, cuando el Presidente viajó a Villa La Angostura y decidió hospedarse en la estancia que el magnate tiene en el Lago Escondido, la que también le generó polémica por haber cerrado los caminos públicos de acceso al lago. El primer mandatario utilizó un helicóptero que el propio inglés le prestó.

Macri visitó la estancia acompañado por el empresario Nicolás Caputo; su jefe de asesores, José Torello; el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck y el diputado Sergio Wisky. En esa reunión, se habría hablado sobre otro proyecto de Lewis: una represa sobre el Río Escondido para abastecer de electricidad a El Bolsón.

En el 2010, el millonario recibió la autorización por parte de la Legislatura de Río Negro para la explotación del recurso hídrico durante 30 años. A cambio la provincia recibirá el 12% de los ingresos del emprendimiento. Le dieron 5 años para construir la represa y su central, pero el plazo concluyó en diciembre del 2015 y Lewis aún no la terminó. “No sólo le damos nuestros recursos naturales para un provecho personal, sino que además no cumple lo pautado y sigue operando al margen de la ley”, aseguró el legislador Martín Doñate. Incluso el propio Juan José Aranguren, ministro de Energía, aseguró en mayo que la represa no estaba autorizada a conectarse al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), pero su construcción y el tendido eléctrico subterráneo para conectarla a la central de El Bolsón, siguieron adelante.

Este proyecto llevado adelante por Patagonia Energia, parte del conglomerado empresarial de Lewis, se vería beneficiado por el plan nacional de incentivo a las energías limpias y renovables. Así, esa energía se vendería a 120 dólares por MWh, precio superior al precio mayorista.

Este no es el único proyecto de energía renovable del que forma parte alguna de las empresas del árbol genealógico de Pampa. CT Loma de la Lata, otra firma del grupo, se adjudicó en octubre una licitación para construir un parque eólico a 20 kilómetros de Bahía Blanca. El procedimiento no es llamativo, una oferta que se impone sobre otras dos. Lo que sí llama la atención es que en mayo, cinco meses antes de que se presentaran las propuestas, Vidal ya daba por descontada la inversión. “Pampa Energy va a hacer una inversión en energía eólica que llegará a los 400 millones de dólares”, aseguró la gobernadora en Washington, en el marco del Consejo del Atlántico. Según explicaron desde Pampa Energía al portal Letra P, de esos 400 millones, 150 pertenecían al proyecto que se licitó en octubre. O Vidal le tenía mucha fe a la oferta o puede hacer futurología. Y, curiosamente, su custodio tiene acciones en esa empresa (ver recuadro).

Con la llegada de diciembre, Lewis recibió una nueva buena noticia y probablemente reciba el próximo año en su fastuosa mansión a orillas del Lago Escondido. Mauricio Macri quizá también vaya a la ciudad patagónica a esperar el 2017. Habrá que ver si esta vez se queda en el country Cumelén, su “lugar en el mundo” o si Lewis lo invitará nuevamente a su lujosa estancia. Motivos para ser un buen anfitrión no le faltan.