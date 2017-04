Granata diputada: “Mucho machismo, los opositores me dicen ‘gato'”

Por Carlos Claá

Amalia Granata ya no quiere ser aquella mujer conocida por sus escándalos mediáticos y su imagen hot. Con su bebé de tres meses en brazos explica por qué eligió este nuevo rumbo para su vida: ser candidata a diputada por la provincia de Santa Fe en las próximas elecciones. De la pantalla a la política, una fórmula que se repite.

Ya recorre ciudades y pueblos en busca de apoyo, contenida por la alianza política UNA, cuyo jefe es Sergio Massa, a quien todavía no conoce: “Yo creo que va a haber un acercamiento, pero no por ahora que cada uno está con su laburo. Yo igual no tendría ni un minuto para reunirme”, explica la modelo.

Noticias: ¿Por qué decidió meterse en política?

Amalia Granata: Porque me gusta mucho lo social. Y hoy mi rol en el espacio, más allá de que conozco toda la problemática de Santa Fe, es estar con las ONG, ayudar a los chicos. La problemática de violencia de género y trata. Me encanta lo social.

Noticias: ¿Se puede ir a fondo contra el narcotráfico?

Granata: Yo estoy involucrada en el tema narcotráfico desde mis charlas en las distintas instituciones con madres que tienen a sus hijos inmersos en la droga. Combatir el narcotráfico es algo muy profundo porque sabemos que está metido el gobierno y la policía.

Noticias: ¿Su familia qué le dice?

Granata: Me apoyan. Hablo con mi hermana, que conoce gente en situación de calle y me pide cosas para que la ayude. Por otro lado, mi pareja me dijo: “Con qué necesidad: tenés tu trabajo acá en Buenos Aires, tu vida acá, que no te va nada mal”. Pero bueno… Me apasiona. Hay que empezar a involucrarse, con gente joven y honesta que no esté metida en esto que es la política: ambiciones personales, negociados. Algo de lo que estamos todos medio podridos.

Noticias: ¿Qué le gusta y qué no del gobierno de Macri?

Granata: Bueno, me gusta que se haya recuperado la libertad de expresión. Yo no hubiese podido hablar antes con la claridad con la que lo hago ahora dando un pensamiento opositor. Y después, cuando ellos dicen una cosa y retroceden, lo veo como un símbolo de debilidad. Y en ese retroceso le generan desconfianza a la gente.

Campaña

Granata vive en Puerto Madero, pero los miércoles deja la comodidad de su departamento para viajar a hacer campaña: primero a Rosario y luego de recorrida por el interior. Vuelve los viernes por la noche a Capital.

Noticias: ¿Qué le dice la gente?

Granata: Al principio se acercan, saludan, escuchamos los problemas que tienen y vemos cómo podemos solucionarlos. Y al final, obviamente, se quieren sacar la foto. Si eso le da alegría a la gente, lo hacemos.

Noticias: ¿La política es un ambiente machista?

Granata: Sí. Re. De hecho ya me están empezando a pegar desde los partidos opositores y es a través de la misoginia: puta, gato, te acostaste con éste, saliste en bolas en las revistas. Pero es una mediocridad para la cual me vengo preparando y no amerita que baje ni medio escalón para contestar.