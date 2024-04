Troskopoints: Rebord se burló de quienes asisten a las marchas

“No hay nada más chileno que en una marcha hacer un flashmob, entendés”, destacó Tomás Rebord, en “Hay algo ahí”, y ejemplificó una coreografía, al grito de “¡ahí viene la Policía!”. En su programa streaming de la plataforma Blender, el conductor dio a conocer, con su característico estilo y humor, las variantes de protestas que se puede aplicar en una movilización.

Inspirado en la multitudinaria movilización contra los recortes presupuestarios del gobierno a las universidades nacionales, el periodista, acompañado de Juan Ruffo, llevaron a cabo una demostración de las formas estilísticas para protestar frente a las fuerzas policiales. “Después está la troska. Que es ir a sacarte la foto con la policía así… Vos sos el policía”, explicó Ruffo, acercando su cara, en pose de enojo, frente al rostro de Rebord.

“Sabes los troskopuntos que te suman”, señalo el popular streamer y añadió: “Si sos un trosko, vas a la marcha y haces eso; subiste 10 puntos en troskofichas. Sos el trosko líder. Ni te quiero decir si te comes una moderada trifulca”. En ese momento, Rebord simulaba golpes y empujones, mientras que Ruffo protestaba al grito de “ehhhh, ehhh”.

Más allá de los insólitos análisis, el programa suele tener invitados del mundo de la política y la coyuntura social. “Estimadísimos reales, manga de compatriotas, fascistas circunstanciales, progresistas particulares, peronistas, troskistas, o cualquier argentino de bien y no tanto, que desee mirar “Hay algo ahí” por las noches. Sigan con nosotros, porque estoy a punto de darle pie a una persona que he hablado alguna vez, pero no lo hemos recibido jamás en este estudio”, fueron las primeras palabras de Rebord para recibir a Sergio Berni.

El ex titular del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires participó de la emisión de “Hay algo ahí”. En una intensa entrevista de casi una hora, el exfuncionario dio detalles de su postura ante la gestión de Axel Kicillof, los primeros meses de Javier Milei, la actualidad del justicialismo como oposición y las internas en el liderazgo del peronismo. Al final del reportaje. Berni reconoció que el actual gobernador bonaerense es “un tipo sexy” y dio detalles de sus gustos dentro del pop electrónico de los ochentas: terminó bailando el tema “Little respect” de Erasure.