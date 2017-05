Las condiciones de Carrió para ser candidata

En la cuenta regresiva a la carrera electoral, los números no inquietan a Carrió, que impone exigencias para su presentación oficial.

Los equipos de Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió ya tienen armada la estrategia electoral para presentarla a ella como candidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, pero no quieren apresurarse. Los números los tranquilizan: doblan a cualquier oponente y por eso están cerrados en no darle internas a Martín Lousteau.

Lo que todavía no define el PRO y la Coalición Cívica es la lista de candidatos que irán detrás de la diputada. Habrá dos lapiceras en el armado, porque “Lilita” impone condiciones: una de ellas sería sumar a Mariana Zuvic, que ya tiene dos años de domicilio en Capital. Pero están tan confiados en que no habrá sobresaltos en la campaña que Carrió sigue dedicándose casi exclusivamente a avanzar con las investigaciones sobre sus blancos predilectos: el jueves 4 de abril viajó a Paraguay para recabar información sobre empresarios ligados al ex funcionario K Aníbal Fernández.