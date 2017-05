Esteche dejó Quebracho: “Trabajo por CFK candidata”

En diálogo con NOTICIAS, el cofundador de Quebracho aseguró que no busca una candidatura.

Por Flavio Compte Topazio

En declaraciones exclusivas a NOTICIAS, Fernando Esteche, uno de los fundadores del Movimiento Patriótico Revolucionario Quebracho, aseguró que no piensa en postularse para las próximas elecciones legislativas. Afirmó que trabaja por la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, “y tras ella, por una lista que presente a cada dirigente barrial y sindical”.

Esteche publicó hoy en su cuenta de Twitter @estechefernando una carta en la que anunció su alejamiento de la agrupación. En los últimos tiempos se había mostrado muy cerca de dirigentes alineados con La Cámpora, como Gabriel Mariotto y Amado Boudou.

Carta abierta de Fernando Esteche: pic.twitter.com/CU4yoOh92C — Fernando Esteche (@estechefernando) 16 de mayo de 2017

Este es el texto completo de la carta:

Carta abierta de Fernando Esteche:

Es probablemente este el texto que nunca pensé que escribiría.

La mayoría de ustedes hacen una identificación casi automática entre Quebracho y yo. Eso siempre ha sido injusto y simplificador. Espero que en adelante puedan disociarnos.

Mi permanencia tanto en las filas como en la dirección de esta Organización, que ayudé a construir junto con tantos queridos compañeros, están imposibilitando el desarrollo de políticas y de compañeros que tienen mucho que aportar. Hoy no estoy expresando lo que piensan mis compañeros y las políticas que planteo tampoco los expresan.

El colectivo de compañeros que hace más de veinte años viene construyendo esta luminosa experiencia política queda para seguir abonando lo que ellos entiendan que hay q hacer.

Nada me relaciona desde hoy y en adelante con este colectivo.

Son mis compañeros, los quiero y respeto, doy fe personal de que se trata de los mejores, si los hay, de los más abnegados, más militantes, más generosos y desinteresados que ha parido la Argentina en las últimas décadas. Reivindico lo que juntos hemos transitado donde todos en los propios lugares han dejado sus mejores días.

Nadie se regodee pensando en que esto debilita a Quebracho, si fuera así, sería lamentable para el conjunto del movimiento popular más allá de identidades. Esto lo fortalece. Hay formidables fuerzas en estos compañeros, agazapadas, preparadas, hay pasión, rabia, compromiso revolucionario; en todo caso mi presencia estaba obturando o conteniendo todo esto.

Ahora Quebracho está en manos de los mejores entre los quebrachos. De mi parte intentaré aportar a que el mundo sea un poco mejor, no sé cómo ni desde dónde. Tampoco hoy sé si eso es posible, pero no sé vivir de otra que rebelándome contra la injusticia, la inequidad, el abuso. Hablo de revoluciones no de elecciones.

Fernando Esteche

16/5/2017

Palos para ex funcionarios

El pasado sábado 13, en una entrevista con el ex panelista de 678 Dante Palma en Radio del Plata, Fernando Esteche fue muy duro en sus declaraciones contra ex funcionarios del Frente para la Victoria. “Elegís unos candidatos y votan en contra de lo que vos votaste. Bossio, Abal Medina y Pichetto son gente que llega a un lugar de representación, en una lista de un proyecto político y se pone a desarrollar otro”.

Esteche es defensor del chavismo a ultranza, de Milagro Sala, y fiel del Papa Francisco, quien se solidarizó con él cuando salió de la cárcel. En 1996 participó de la fundación del Grupo Quebracho, a partir de una conjunción de fuerzas que abrevaban en el trostkismo y el partido comunista, fue un actor relevante en la vida política Argentina.

Junto a Amado Boudou, ex presidente de la nación y Gabriel Mariotto, ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires conformó en enero de 2017 el espacio político Patria para Todos.