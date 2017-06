Exclusivo: Odebrecht mintió sobre el periodo en que pagó coimas en Argentina

Por Rodis Recalt

Cuando la empresa brasileña Odebrecht ofreció cooperar con la Justicia y así poder reducir la pena por haber pagado sobornos en toda latinoamérica, había afirmado que en Argentina los sobornos se habían hecho entre 2007 y 2014. La condición principal de esa cooperación era no mentir. Pero según pudo corroborar NOTICIAS hay un registro de un soborno por US$ 100.000 el 8 de junio de 2015 al beneficiario de nombre clave “Duvidoso”. El pago era por la obra “Dutos Argentina”, es decir: los gasoductos que hizo Odebrecht en el país.

La investigación aún no pudo establecer quienes están detrás de estos apodos que ponía la empresa brasileña a los destinatarios de las coimas. Los dos cobradores más frecuentes eran “Duvidoso” y “Festança”, pero según publicó el diario Perfil, también había otros beneficiarios de sobornos. Estos eran: “Síndico”, “Bonito” y “Pato”.

Este soborno de US$ 100.000 es la coima más alta hecha en un solo pago. Según los registros del expediente que investiga la ingeniería financiera paralela de Odebrecht, hasta 2014, “Duvidoso” Había cobrado US$ 600.000 en 12 pagos de US$ 50.000. Pero esta nueva revelación elevaría la cifra a un total de US$ 700.000.

En esta nota también se muestra cómo era la plataforma que utilizaba Odebrecht para administrar la contabilidad paralela. La captura de pantalla que muestra el soborno a “Duvidoso” es del sistema MyWebDay. Allí se llevaba el registro de todos los sobornos. En este sistema todo se usaba con nombre clave. Por ejemplo: el nombre de la cuenta desde donde salían los fondos para la coima se llamaba “Batalha”. La documentación surge del allanamiento realizado a María Lucía Guimaraes Tavares, la responsable del pago de los sobornos.

Además de utilizar un sistema contable paralelo, los encargados de pagar las coimas, que integraban el “departamento de operaciones estructuradas”, tenían un servicio de mensajería encriptado llamado Drousys, con el cual se comunicaban entre sí. Para utilizar este sistema, usaban también apodos. Por ejemplo Guimaraes Tavares utilizaba el mail tulia@drousys.com. La otra responsable de las coimas se llamaba Angela Palmeira y su mail era tumaine@drousys.com

NOTICIAS se comunicó con los representantes de Odebrecht en Argentina para corroborar algunos datos que surgen en estas pruebas, como por ejemplo quién es el responsable del pago. En el campo “responsavel” del sistema dice “DS AR PLAN”. Pero desde la empresa no hubo respuesta. Según publicó Perfil, en pagos anteriores, la sigla “DS FF”, correspondía a “Director Superindente Flavio Faría”.

Desde Odebrecht no quisieron hacer aclaraciones sobre este tema, pero insistieron en ratificar la voluntad, transmitida a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial para colaborar de forma amplia y eficaz con las investigaciones.