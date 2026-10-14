Massa y Máximo Kirchner: la fórmula MaMá que sueña el kirchnerismo

La posibilidad de una alianza entre Sergio Massa y Máximo Kirchner para disputar el liderazgo del peronismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a ganar visibilidad en la discusión política argentina. La hipótesis, que circula en medio de las diferencias entre el kirchnerismo y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, cobró nuevo impulso este martes 13 de octubre, cuando el consultor político Raúl Timerman utilizó en redes sociales el nombre “Ma-Má” para referirse a una eventual fórmula o sociedad política entre el exministro de Economía y el diputado nacional.

El juego de palabras no solo combina el comienzo de los nombres de Massa y Máximo, también alimenta las especulaciones sobre el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner, madre del líder de La Cámpora, a una estrategia destinada a condicionar las aspiraciones presidenciales de Kicillof. Sin embargo, hasta el momento, la denominación funciona como una interpretación política y no como la confirmación de una fórmula electoral acordada.

Desde hace meses, la disputa interna que atraviesa al justicialismo es quién conducirá la oposición a Javier Milei y qué mecanismo se utilizará para elegir al candidato presidencial. Axel Kicillof busca consolidar su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), con proyección nacional. Por el otro, el kirchnerismo procura preservar la centralidad política de la ex presidenta Cristina Kirchner, y la capacidad de La Cámpora para intervenir en las decisiones del Partido Justicialista. Sergio Massa, mientras tanto, intenta conservar un lugar propio en esa negociación y evitar quedar subordinado a cualquiera de las dos corrientes.

El antecedente más importante para entender la discusión fue la reunión del 12 de agosto en el hotel Emperador de la ciudad de Buenos Aires. En el meeting participaron Massa, Máximo Kirchner y Kicillof, junto con los gobernadores Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán, Gustavo Melella y Gerardo Zamora, además de los jefes parlamentarios José Mayans y Germán Martínez. El encuentro buscó establecer una coordinación política y legislativa entre las distintas vertientes del peronismo, después de meses de enfrentamientos y distanciamiento entre sus principales dirigentes.

Uno de los principales acuerdos fue defender la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), frente a la intención del Gobierno de eliminarlas. Para los sectores que aspiran a competir por la conducción del peronismo, las primarias representan una herramienta para dirimir las candidaturas sin obligar a las distintas corrientes a aceptar anticipadamente un liderazgo único. Sin embargo, las crónicas posteriores señalaron que los tres principales referentes continuaron desarrollando sus respectivas construcciones políticas por separado.

La hipótesis de la fórmula “Ma-Má” adquiere relevancia precisamente porque podría modificar ese equilibrio. La lógica de esa interpretación es que Massa aportaría su experiencia electoral, sus vínculos con gobernadores y dirigentes territoriales y su trayectoria como candidato presidencial en 2023, mientras que Máximo representaría al núcleo político organizado alrededor de su madre. En ese escenario, el diputado podría convertirse en un aliado estratégico para que el ex ministro de Economía de Alberto Fernández consiga el apoyo del kirchnerismo más duro, en lugar de competir por ese respaldo con el gobernador bonaerense.

El nombre elegido por Timerman sintetiza esa lectura. “Algunos ya lo dicen. Se viene MaMá. La fórmula Massa/Máximo. Juntos @SergioMassa y @máximokirchner. Juntos pero no tanto, como en la foto”, escribió el consultor en X. La publicación instaló una etiqueta breve, fácil de recordar y con una doble lectura política: por un lado, la combinación de los nombres de Massa y Máximo; por el otro, una alusión a la madre del diputado, Cristina Kirchner, cuya influencia continúa siendo decisiva en el sector que conduce La Cámpora. La frase “juntos pero no tanto” también introduce una cuota de ironía sobre la relación entre ambos dirigentes y sobre las diferencias que todavía pueden separarlos.