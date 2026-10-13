Video: Myriam "Caramelito" Bregman le dedicó un corte de manga a Miguel Ángel Pichetto

El cruce entre Myriam Bregman y Miguel Ángel Pichetto expuso las diferencias que atraviesan a la oposición al gobierno de Javier Milei y reavivó la discusión sobre los límites de una eventual alianza electoral entre el peronismo y la izquierda. La controversia comenzó cuando el dirigente peronista cuestionó las posibilidades electorales de la diputada del Frente de Izquierda y la calificó como un “caramelito de las encuestas”, una expresión que provocó una respuesta contundente de Bregman durante el 39.º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades, realizado en Córdoba. El episodio, que trascendió la disputa personal, puso en primer plano las diferencias sobre cómo construir una alternativa política con posibilidades de llegar al Gobierno y ejercer el poder.

El origen de la polémica se remonta al miércoles 7 de octubre de la semana pasada, cuando Pichetto habló con El Destape sobre el escenario político y la posibilidad de conformar un frente opositor para las elecciones presidenciales de 2027. El legislador nacional, titular del bloque Encuentro Federal, planteó que la coalición debía reunir al justicialismo, a sectores del radicalismo y a dirigentes del PRO distanciados de Milei, pero descartó incluir a la parlamentaria trotskista en esa construcción.

En ese contexto, Pichetto cuestionó la dimensión electoral que algunas encuestas le atribuyen a la referente del FIT. “Es un proyecto de seis puntos. Es una figura interesante, pero debería ir a un modelo más socialdemócrata”, sostuvo, al tiempo que describió la posición ideológica de Bregman como demasiado rígida para integrar una coalición amplia. Luego remató su argumento con la frase que desató la controversia: “No te comas el caramelo de los encuestadores, no aciertan una”. La expresión de quien fuera el candidato a vicepresidente de Mauricio Macri en las presidenciales de 2019 no apuntaba únicamente a la popularidad de Bregman, sino también a la importancia que, a su juicio, se les concede a las mediciones de opinión pública a la hora de proyectar candidaturas.

La respuesta de Bregman llegó este sábado, durante un acto realizado en Córdoba en el marco del 39.º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Frente a una multitud, la diputada decidió contestar públicamente al legislador. “Hay un señor, no sé si todos lo conocen; se llama Pichetto. ¿Lo ubican? Dijo que era un caramelito de las encuestadoras”, recordó ante los asistentes, antes de responder con una frase que provocó repercusiones: “Caramelito tu abuelita. Las que estamos acá si hay algo que no tenemos nada es de caramelito”. Durante la réplica, además, hizo un gesto de rechazo llevando a cabo un corte de manga.

La respuesta de la diputada se produjo en una actividad política en la que también participaron la dirigente cordobesa Laura Vilches e Irene Gamboa, ante delegaciones de la agrupación feminista Pan y Rosas y militantes de distintos puntos del país. En ese escenario, Bregman defendió la identidad de la izquierda y cuestionó las propuestas que promueven acuerdos con sectores conservadores bajo el argumento de que es necesario moderar las posiciones para ampliar la base electoral. También rechazó que el feminismo y las luchas sociales sean responsabilizados por las derrotas de gobiernos anteriores, en referencia a las críticas que atribuyen al lenguaje inclusivo y a determinadas reivindicaciones progresistas parte del desgaste político del peronismo.

La legisladora aprovechó, además, la convocatoria del encuentro para plantear una estrategia de confrontación con el Gobierno nacional distinta de la que propone Pichetto. Mientras el dirigente peronista apuesta a un frente amplio que incluya a sectores del PJ, radicales y referentes del PRO alejados del oficialismo, Bregman insistió en la necesidad de sostener una alternativa basada en las luchas feministas, obreras y estudiantiles. En su discurso, reclamó una huelga general contra las políticas de Milei y cuestionó a quienes promueven alianzas con sectores que, según su interpretación, contribuyeron a la crisis que permitió el ascenso del actual presidente.