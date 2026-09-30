Video viral: las palizas del DT de Turquía a sus jugadores tras la goleada contra Italia

El video que muestra al entrenador de Turquía, Vincenzo Montella, aparentemente abofeteando a varios de sus jugadores después de la goleada sufrida ante Italia se convirtió en uno de los contenidos deportivos más comentados en redes sociales, aunque el material debe ser tratado con cautela porque, hasta el momento, no existe una confirmación oficial de la Federación Turca de Fútbol que permita establecer con certeza cuándo fueron grabadas las imágenes ni bajo qué circunstancias se produjo la secuencia.

El video comenzó a circular masivamente después de la derrota 4-1 de Turquía ante Italia, disputada el 28 de septiembre en Bursa por la UEFA Nations League 2026/27. Si bien un medio mexicano que difundió las imágenes señaló expresamente que se trata de un video cuya autenticidad y contexto no habían sido confirmados oficialmente, la escena polémica muestra al técnico italiano al frente de la selección turca dentro de lo que aparenta ser un vestuario o una zona interna del estadio.

En las imágenes, Montella aparece acercándose a distintos futbolistas y propinándoles aparentes bofetadas en el rostro, en una secuencia que fue interpretada como una reacción del entrenador frente a la actuación de su equipo. Entre los jugadores que aparecen mencionados en las publicaciones que acompañaron el video se encuentra Arda Güler, una de las principales figuras del seleccionado turco.

Turquía había sido derrotada por Italia por 4-1 en el estadio Atatürk de Bursa, en la segunda fecha del Grupo A1 de la UEFA Nations League. La selección dirigida por Montella recibió tres goles durante el primer tiempo y quedó prácticamente sin respuestas ante el dominio italiano. Alessandro Bastoni abrió el marcador a los nueve minutos; Davide Frattesi amplió la ventaja a los 22; Michael Kayode marcó el tercero a los 27; Barış Alper Yılmaz descontó para Turquía al comienzo del segundo tiempo, pero Francesco Pio Esposito estableció poco después el 4-1 definitivo.

Montella, de 52 años, asumió la conducción de Turquía en 2023 y construyó desde entonces una relación estrecha con el plantel, en particular durante la campaña que llevó al seleccionado a los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Por ese motivo, la difusión de las imágenes provocó una discusión que excedió el resultado deportivo: mientras algunos usuarios interpretaron la escena como una reacción de enojo o una forma de disciplina dentro del vestuario, otros cuestionaron directamente el contacto físico entre el entrenador y los futbolistas.